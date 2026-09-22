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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجراءات عاجلة.. نقيب التمريض تدعم الممرضة المعتدى عليها بالمنوفية

كوثر محمود - نقيب التمريض
كوثر محمود - نقيب التمريض

توجهت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة المنوفية، لمتابعة واقعة الاعتداء اللفظي والجسدي على إحدى الممرضات، والوقوف إلى جانبها وتقديم الدعم الكامل لها، في تحرك عاجل من النقابة لمتابعة الواقعة عن قرب، والاطمئنان على الممرضة، ومساندتها في جميع الإجراءات اللازمة للحصول على حقوقها.

والتقت الدكتورة كوثر محمود، خلال وجودها بالمحافظة، الدكتور أسامة حجازي، مدير معهد الكبد بشبين الكوم، للوقوف على ملابسات الواقعة والاستماع إلى تفاصيلها من إدارة المعهد، ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها منذ وقوعها، والتأكد من سيرها وفقًا للأطر القانونية والإدارية المعمول بها.

كما تواصلت نقيب عام التمريض مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لعرض تفاصيل الواقعة ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، حيث أعلن دعمه الكامل للممرضة، مؤكدًا الوقوف إلى جانبها ومساندتها في الحصول على حقوقها، والتعامل مع الواقعة في إطار الإجراءات القانونية والمؤسسية.

ممرضة المنوفية المعتدى عليها 

وأجرت نقيب عام التمريض كذلك اتصالًا باللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، لعرض تفاصيل الواقعة ومتابعة تطوراتها، حيث أكد دعمه الكامل للممرضة وحرصه على مساندتها، موضحًا أنه سيستقبلها في مكتبه فور عودته من سفره خارج البلاد، للوقوف على تفاصيل الواقعة ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن النقابة تتحرك على أكثر من محور بالتوازي، سواء من خلال المتابعة القانونية أو التواصل مع الجهات المعنية، بهدف ضمان حصول الممرضة على حقوقها كاملة، والتعامل مع الواقعة بما يحفظ كرامتها ويؤكد رفض أي صورة من صور الاعتداء أو الإساءة لأعضاء هيئة التمريض أثناء تأدية عملهم.

وشددت نقيب عام التمريض على أن حماية أعضاء هيئة التمريض والدفاع عن حقوقهم تمثل أولوية أساسية للنقابة، مؤكدة أن أي تجاوز بحق ممرض أو ممرضة أثناء أداء واجبهم المهني لن يتم تجاهله، وأن النقابة ستواصل متابعة الواقعة مع الجهات المختصة حتى الوصول إلى الإجراءات التي تحفظ حق الممرضة وتصون كرامتها.

وأكدت حرص النقابة العامة للتمريض على توفير الدعم والمساندة لأعضائها، والتأكيد على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة تضمن احترام جميع أفراد الفريق الصحي، بما ينعكس على قدرتهم على أداء رسالتهم في رعاية المرضى وتقديم الخدمات الصحية على الوجه الأمثل.

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