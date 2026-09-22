علوم قناة السويس تستقبل طلابها الجدد بلقاء تعريفي حول الدراسة وفرص العمل

نظمت كلية العلوم جامعة قناة السويس، اليوم، حفل استقبال ولقاء تعريفي للطلاب الجدد بالكلية، في إطار تعريف الطلاب بالحياة الجامعية ونظام الدراسة والبرامج والأنشطة المختلفة التي توفرها الكلية.

أقيم الحفل تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبمشاركة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة مها فريد سليمان، عميد كلية العلوم، وإشراف تنفيذي من الدكتور الشاذلي محمد عباس، وكيل الكلية لشئون الطلاب.

وشهد الحفل حضور الدكتورة شيرين البنا، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتورة ماهي غباشي، وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتورة منى قيصر، رئيس قسم الجيولوجيا، والدكتور هشام عبد الله، رئيس قسم النبات والميكروبيولوجي، والدكتور سمير الريس، رئيس قسم الكيمياء، والدكتور محمد أحمد عبد الرحمن، رئيس قسم علم الحيوان، والدكتور محمد علي، رئيس قسم الرياضيات، والدكتور وليد السيد، رئيس قسم الفيزياء، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ونظمت الحفل وحدة الدعم الطلابي بالكلية برئاسة الدكتورة ياسمين حسن، وبمشاركة اتحاد طلاب كلية العلوم، حيث تضمنت فعاليات اللقاء التعريف بأهداف وأنشطة وحدة الدعم الطلابي، والتعريف بنظام الدراسة واللائحة الداخلية للكلية، إلى جانب التعريف بالأنشطة الطلابية، وحقوق وواجبات الطلاب، بالإضافة إلى استعراض فرص العمل المتاحة لخريجي برامج الكلية المختلفة.

وعلى هامش الحفل، قام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتفقد بعض الأنشطة الطلابية لفريق الجوالة والأسر الطلابية، حيث تابع جانبًا من مشاركات الطلاب في الأنشطة المختلفة، في إطار دعم وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية والاستفادة من البرامج والخدمات التي تقدمها الكلية خلال مسيرتهم الجامعية.