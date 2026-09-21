بعد واقعة الصلاة مع مسن.. نقابة التمريض تكرم الممرض علي محمد

تكرم النقابة العامة للتمريض، اليوم الإثنين، الممرض علي محمد رضا، تقديرًا لموقفه الإنساني مع مسن داخل إحدى وحدات الرعاية في حلوان، بعدما ساعده على أداء الصلاة رغم حالته الصحية وصعوبة حركته.

وكانت الواقعة قد حظيت باهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر الممرض وهو يساعد المسن، البالغ من العمر 81 عاما، على أداء صلاة المغرب، فيما أصر المسن على أن يؤم الممرض في الصلاة، بينما وقف علي خلفه لمساعدته ومساندته خشية سقوطه.

تكريم الممرض علي محمد رضا

وخلال الصلاة، أبعد المسن الكرسي وسجد على الأرض، فسارع الممرض إلى وضع سجادة تحت رأسه ومساعدته على استكمال الصلاة، في موقف إنساني لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يتم تكريم الممرض علي محمد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، بحضور مسؤولي النقابة، تقديرًا لموقفه وما عكسه من جانب إنساني في مهنة التمريض.

كما أعلنت النقابة عن مكافأة مالية للممرض، إلى جانب العمل على توفير منحة دراسية له بكلية التمريض بجامعة بدر، بما يساعده على استكمال دراسته والانتقال من فني تمريض إلى أخصائي تمريض.