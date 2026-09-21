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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد واقعة الصلاة مع مسن.. نقابة التمريض تكرم الممرض علي محمد

كوثر محمود نقيب التمريض
كوثر محمود نقيب التمريض
الديب أبوعلي

تكرم النقابة العامة للتمريض، اليوم الإثنين، الممرض علي محمد رضا، تقديرًا لموقفه الإنساني مع مسن داخل إحدى وحدات الرعاية في حلوان، بعدما ساعده على أداء الصلاة رغم حالته الصحية وصعوبة حركته.

وكانت الواقعة قد حظيت باهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر الممرض وهو يساعد المسن، البالغ من العمر 81 عاما، على أداء صلاة المغرب، فيما أصر المسن على أن يؤم الممرض في الصلاة، بينما وقف علي خلفه لمساعدته ومساندته خشية سقوطه.

تكريم الممرض علي محمد رضا 

وخلال الصلاة، أبعد المسن الكرسي وسجد على الأرض، فسارع الممرض إلى وضع سجادة تحت رأسه ومساعدته على استكمال الصلاة، في موقف إنساني لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يتم تكريم الممرض علي محمد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، بحضور مسؤولي النقابة، تقديرًا لموقفه وما عكسه من جانب إنساني في مهنة التمريض.

كما أعلنت النقابة عن مكافأة مالية للممرض، إلى جانب العمل على توفير منحة دراسية له بكلية التمريض بجامعة بدر، بما يساعده على استكمال دراسته والانتقال من فني تمريض إلى أخصائي تمريض.

النقابة العامة للتمريض الممرض علي محمد رضا حلوان وحدات الرعاية في حلوان مواقع التواصل الاجتماعي تكريم الممرض علي محمد نقابة التمريض تكريم الممرض علي محمد رضا

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