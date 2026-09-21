استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

تشهد حالة الطقس اليوم، الاثنين 21 سبتمبر 2026، تغيرًا ملحوظًا مع بداية سيطرة أجواء خريفية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد، بالتزامن مع ظهور السحب المنخفضة التي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وتلطيف الأجواء، بعد موجة من الطقس شديد الحرارة خلال الأيام الماضية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع تسجيل درجة حرارة عظمى تصل إلى 31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

فرص سقوط الأمطار

وتشير خرائط الطقس إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة قد تصبح متوسطة أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

كما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، بالتزامن مع نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو ما يساعد على زيادة الإحساس بتحسن الأجواء وانخفاض حدة الحرارة.

وتأتي هذه التغيرات مع استمرار ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق، ما يساهم في تلطيف الأجواء خلال ساعات النهار.

نشاط الرياح والرمال والأتربة

وحذرت خرائط الطقس من نشاط الرياح على بعض المناطق، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة على مناطق من الصحراء الغربية.

ومن المتوقع أن ينعكس نشاط الرياح على الإحساس بدرجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الأكثر اعتدالًا نسبيًا على شمال البلاد مقارنة بالأيام الماضية.

درجات الحرارة المتوقعة

وجاءت درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة اليوم على النحو التالي:

-القاهرة الكبرى: العظمى 31 درجة والمحسوسة 33 درجة.

-السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة.

-السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

-شمال الصعيد: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة.

-جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة.

-الوجه البحري: العظمى 30 درجة والمحسوسة 32 درجة.



طقس خريفي بعد موجة الحر

وتشير حالة الطقس خلال الفترة الحالية إلى بداية ظهور سمات فصل الخريف على شمال البلاد، مع تراجع نسبي في درجات الحرارة وظهور السحب ونشاط الرياح، إلى جانب فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية.

وتظل الأجواء شديدة الحرارة مستمرة على جنوب الصعيد، بينما تكون الحرارة أقل على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، مع استمرار التغيرات الجوية المعتادة خلال شهر سبتمبر.

من جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد تحسنًا تدريجيًا في معظم المحافظات، مع تراجع درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، لتقترب من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

وأضافت في تصريحات لـ “صدى البلد” أن ظهور السحب المنخفضة وتأثر البلاد بكتل هوائية معتدلة يساعدان على تلطيف الأجواء، مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 31 و32 درجة مئوية، بينما يتراوح متوسطها خلال الأسبوع بين 32 و33 درجة.

وأشارت إلى أن فرص الشبورة المائية تستمر صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع اقتراب بداية الخريف فلكيًا في 23 سبتمبر، لافتة إلى أن ارتداء الملابس الخريفية بصورة أوضح قد يبدأ مع منتصف أكتوبر.