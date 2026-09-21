قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد الاختبارات للمتقدمين لشغل 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر
هيئة الدواء تبحث التوسع في المعارض الدولية لزيادة صادرات الدواء المصري
خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار
الزراعة: "إفوة" نموذج للقرية المنتجة.. ونعمل على أن ينتج كل بيت احتياجاته ويبيع الفائض
استهداف سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز
حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور
القوات الحكومية اليمنية تسقط مسيرة حوثية في جبهة الكدحة غربي تعز
النيابة الإدارية تنعى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق: قدم إسهامات جليلة في محراب العدالة
وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين
محافظ بورسعيد يوجه بمنع السيارات والدراجات داخل ممشى الكورنيش السياحي
تشييع جثمان المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة السابق بمسقط رأسه بطوخ
شوبير ينتقد فيديو تقديم بيزيرا بعد جدل قميص الزمالك: أتمنى ميكنش مقصود ومعجبنيش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة
استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة
إسراء عبدالمطلب

تشهد حالة الطقس اليوم، الاثنين 21 سبتمبر 2026، تغيرًا ملحوظًا مع بداية سيطرة أجواء خريفية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد، بالتزامن مع ظهور السحب المنخفضة التي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وتلطيف الأجواء، بعد موجة من الطقس شديد الحرارة خلال الأيام الماضية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع تسجيل درجة حرارة عظمى تصل إلى 31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

فرص سقوط الأمطار

وتشير خرائط الطقس إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة قد تصبح متوسطة أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

كما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، بالتزامن مع نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو ما يساعد على زيادة الإحساس بتحسن الأجواء وانخفاض حدة الحرارة.

وتأتي هذه التغيرات مع استمرار ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق، ما يساهم في تلطيف الأجواء خلال ساعات النهار.

نشاط الرياح والرمال والأتربة

وحذرت خرائط الطقس من نشاط الرياح على بعض المناطق، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة على مناطق من الصحراء الغربية.

ومن المتوقع أن ينعكس نشاط الرياح على الإحساس بدرجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الأكثر اعتدالًا نسبيًا على شمال البلاد مقارنة بالأيام الماضية.

درجات الحرارة المتوقعة

وجاءت درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة اليوم على النحو التالي:

-القاهرة الكبرى: العظمى 31 درجة والمحسوسة 33 درجة.

-السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة.

-السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

-شمال الصعيد: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة.

-جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة.

-الوجه البحري: العظمى 30 درجة والمحسوسة 32 درجة.

طقس خريفي بعد موجة الحر

وتشير حالة الطقس خلال الفترة الحالية إلى بداية ظهور سمات فصل الخريف على شمال البلاد، مع تراجع نسبي في درجات الحرارة وظهور السحب ونشاط الرياح، إلى جانب فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية.

وتظل الأجواء شديدة الحرارة مستمرة على جنوب الصعيد، بينما تكون الحرارة أقل على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، مع استمرار التغيرات الجوية المعتادة خلال شهر سبتمبر.

من جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد تحسنًا تدريجيًا في معظم المحافظات، مع تراجع درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، لتقترب من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

وأضافت في تصريحات لـ “صدى البلد” أن ظهور السحب المنخفضة وتأثر البلاد بكتل هوائية معتدلة يساعدان على تلطيف الأجواء، مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 31 و32 درجة مئوية، بينما يتراوح متوسطها خلال الأسبوع بين 32 و33 درجة.

وأشارت إلى أن فرص الشبورة المائية تستمر صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع اقتراب بداية الخريف فلكيًا في 23 سبتمبر، لافتة إلى أن ارتداء الملابس الخريفية بصورة أوضح قد يبدأ مع منتصف أكتوبر.

الطقس الطقس اليوم حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

أرشيفية

تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحد ضد حكومة آبي أحمد

الزوجين

ماقدرتش تستحمل فراقه.. وفاة سيدة بعد 15 يوما من رحيل زوجها في الفيوم

ترشيحاتنا

هيئة الإسعاف

هيئة الإسعاف: فتح باب التعاقد لخريجي كليات الهندسة بعدد من التخصصات

جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالدقهلية

منال عوض: توجيهات رئاسية بتبني مشروع تخضير المحافظات والمساحات غير المستغلة

وزير التربية والتعليم

7 شروط لاختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2027

بالصور

حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الأسباب

احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب
احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب
احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب

في عيد ميلادها.. دنيا سامي تجمع بين الأناقة والجرأة

فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة

روجينا تخطف الأنظار بفستان جريئ

روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد