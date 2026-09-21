قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سؤال برلماني بشأن الارتفاعات المتتالية في تكلفة نقل السلع والبضائع بين المحافظات
إيران: نقلنا شروطنا إلى الولايات المتحدة عبر قطر
الدولار يسجل أعلى مستوى في شهرين مع تزايد توقعات رفع الفائدة
بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد
لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة
شاهد.. اندلاع حريق في حافلة للاحتلال على طريق رام الله نابلس
تراجع طفيف في سعر الدولار بالبنوك اليوم
تحت شعار «عزنا بطبعنا».. سعوديون وخليجيون يحتفلون باليوم الوطني الـ96 للمملكة
وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل
بعد وصول قيمة صفقة خوان بيزيرا .. الزمالك يصرف مستحقات فريق الكرة اليوم
إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي
الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية طبقا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تطلق 1032 قافلة دعوية بمراكز الشباب لترسيخ فكرة احترام الكبير

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ أنشطتها الدعوية والتثقيفية من خلال تنظيم 1032 قافلة دعوية داخل مراكز الشباب خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2026، وذلك يوم الأربعاء 23 سبتمبر، تحت عنوان «احترام الكبير خلق عظيم وأدب رفيع».

وتنظم الوزارة هذه القوافل في إطار مبادرة «صحح مفاهيمك»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف نشر القيم والأخلاق وتعزيز المفاهيم الإيجابية داخل المجتمع، مع التركيز على فئة الشباب باعتبارها من الفئات الأساسية في بناء المجتمع ودعم مسيرة نهضته.

وتأتي القوافل ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الأوقاف في المجالات العلمية والدعوية والتثقيفية، إلى جانب تعزيز حضورها المجتمعي والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، والعمل على تصحيح المفاهيم وترسيخ السلوكيات والقيم الأخلاقية التي تسهم في بناء شخصية متوازنة وواعية.

الهدف من القوافل

ويستهدف برنامج القوافل التأكيد على أهمية احترام الكبير باعتباره قيمة أخلاقية وسلوكًا اجتماعيًا يسهم في تعزيز الترابط بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال طرح الموضوعات الدعوية والتثقيفية التي تتناسب مع احتياجات الشباب وتدعم نشر القيم الإيجابية.

وتندرج هذه القوافل ضمن استراتيجية وزارة الأوقاف التي تقوم على أربعة محاور رئيسة، يأتي في مقدمتها مواجهة الإرهاب والتطرف والتصدي لمختلف أشكال التطرف الفكري، إلى جانب مواجهة التطرف اللاديني الذي يتمثل في تراجع القيم والأخلاق.

كما تتضمن استراتيجية الوزارة العمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، فضلًا عن الإسهام في صناعة الحضارة من خلال تعزيز وعي الشباب ومختلف فئات المجتمع، وترسيخ قيمة العلم وتشجيع الاكتشاف والاختراع والإبداع، وتنمية الشغف بالعلم والمعرفة.

وتواصل وزارة الأوقاف من خلال مبادرة «صحح مفاهيمك» طرح القضايا التي ترتبط بالقيم والسلوكيات المجتمعية، بما يدعم تصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني والأخلاقي لدى الشباب ومختلف شرائح المجتمع.

وزارة الأوقاف القوافل الدعوية صحح مفاهيمك احترام الكبير القيم والأخلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو زهران

أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات أفريقيا والقنوات الناقلة

دعاء الفجر المستجاب

دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ردده بين الأذان والإقامة

الدكتور سعد الدين الهلالي

سعد الدين الهلالي يثير جدلًا فقهيًا.. وعالمة أزهرية تحسم الجدل: ارتداء الرجال للذهب حرام شرعًا

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

قطار

بتخفيضات 86.25% للطلبة و50% للجمهور.. «سكك حديد مصر» تطبّق منظومة جديدة للاشتراكات

ترشيحاتنا

ترامب يؤكد عزمه إعادة التواصل مع كوريا الشمالية

ترامب يؤكد عزمه إعادة التواصل مع كوريا الشمالية

ترامب يؤكد عزمه إعادة التواصل مع كوريا الشمالية

ترامب يؤكد عزمه إعادة التواصل مع كوريا الشمالية

ترامب يؤكد عزمه إعادة التواصل مع كوريا الشمالية

ترامب يؤكد عزمه إعادة التواصل مع كوريا الشمالية

بالصور

رئيس الوزراء: أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

لوك كاجوال.. مي عز الدين تخطف الانظار بظهورها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

بفستان لافت .. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

سر عجينة البيتزا الهشة والمقرمشة في المنزل .. طريقة التحضير بالدقيق العادي

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

فيديو

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المتهم

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد