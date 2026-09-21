الأوقاف تطلق 1032 قافلة دعوية بمراكز الشباب لترسيخ فكرة احترام الكبير

تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ أنشطتها الدعوية والتثقيفية من خلال تنظيم 1032 قافلة دعوية داخل مراكز الشباب خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2026، وذلك يوم الأربعاء 23 سبتمبر، تحت عنوان «احترام الكبير خلق عظيم وأدب رفيع».

وتنظم الوزارة هذه القوافل في إطار مبادرة «صحح مفاهيمك»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف نشر القيم والأخلاق وتعزيز المفاهيم الإيجابية داخل المجتمع، مع التركيز على فئة الشباب باعتبارها من الفئات الأساسية في بناء المجتمع ودعم مسيرة نهضته.

وتأتي القوافل ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الأوقاف في المجالات العلمية والدعوية والتثقيفية، إلى جانب تعزيز حضورها المجتمعي والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، والعمل على تصحيح المفاهيم وترسيخ السلوكيات والقيم الأخلاقية التي تسهم في بناء شخصية متوازنة وواعية.

الهدف من القوافل

ويستهدف برنامج القوافل التأكيد على أهمية احترام الكبير باعتباره قيمة أخلاقية وسلوكًا اجتماعيًا يسهم في تعزيز الترابط بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال طرح الموضوعات الدعوية والتثقيفية التي تتناسب مع احتياجات الشباب وتدعم نشر القيم الإيجابية.

وتندرج هذه القوافل ضمن استراتيجية وزارة الأوقاف التي تقوم على أربعة محاور رئيسة، يأتي في مقدمتها مواجهة الإرهاب والتطرف والتصدي لمختلف أشكال التطرف الفكري، إلى جانب مواجهة التطرف اللاديني الذي يتمثل في تراجع القيم والأخلاق.

كما تتضمن استراتيجية الوزارة العمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، فضلًا عن الإسهام في صناعة الحضارة من خلال تعزيز وعي الشباب ومختلف فئات المجتمع، وترسيخ قيمة العلم وتشجيع الاكتشاف والاختراع والإبداع، وتنمية الشغف بالعلم والمعرفة.

وتواصل وزارة الأوقاف من خلال مبادرة «صحح مفاهيمك» طرح القضايا التي ترتبط بالقيم والسلوكيات المجتمعية، بما يدعم تصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني والأخلاقي لدى الشباب ومختلف شرائح المجتمع.