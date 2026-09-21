رئيس المتحف المصري الكبير يلتقي وزير الثقافة الإندونيسي لبحث تعزيز التعاون في مجال المتاحف

التقى الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، مع فادلي زون (Fadli Zon) وزير الثقافة بجمهورية إندونيسيا، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية لمصر، وذلك بحضور كونكورو جيري واسيسو (Kuncoro Giri Waseso) سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة.

المتحف المصري الكبير

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجال المتحفي، ولا سيما في مجالات تبادل الخبرات والتجارب والممارسات المتحفية بين المتحف المصري الكبير والمتاحف والمؤسسات الثقافية الإندونيسية، بما يسهم في توطيد العلاقات الثقافية والحضارية بين البلدين.

كما استعرض الدكتور أحمد غنيم فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير ورسالته ورؤيته، وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تبرز جوانب مختلفة من الحضارة المصرية العريقة، إلى جانب دوره كمنارة حضارية وثقافية عالمية ومنصة للتواصل والحوار بين الثقافات. هذا بالإضافة إلى استعراض الخدمات والتجارب المتنوعة التي يقدمها المتحف لزواره، ونموذج الشراكة مع القطاع الخاص ودوره في تطوير مستوى الخدمات والارتقاء بالتجربة السياحية والثقافية للزائرين.

وتطرق الحديث إلى المعامل المتخصصة بالمتحف والمجهزة بأحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية، ودورها في أعمال حفظ وصيانة وترميم المقتنيات الأثرية، وما تتمتع به من إمكانات وخبرات متخصصة في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية، تعبيرًا عن العلاقات الثقافية والحضارية المتميزة التي تجمع بين مصر وإندونيسيا.

