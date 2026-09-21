السعودية تشغل 21 مركزا لخدمة ضيوف الرحمن في الحرمين على مدار 24 ساعة

قال جمال الوصيف، مراسل "القاهرة الإخبارية" في الرياض، إن منظومة العناية بضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين تعمل على مدار الساعة، عبر مراكز متخصصة تقدم خدمات متكاملة للزوار والمعتمرين في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضح الوصيف أن هذه المراكز تقدم خدمات الإرشاد والرد على الاستفسارات ومساعدة الزوار على الوصول إلى الأماكن المطلوبة واستكمال مناسكهم، إلى جانب خدمات المفقودات، ورعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تخصيص مناطق للأطفال لمساعدة الأسر التي تصطحب أبناءها.

وأشار إلى أن هناك 21 مركزاً موزعة في مواقع مختلفة داخل الحرمين الشريفين ومحيطهما، كما تتوافر المعلومات والخدمات عبر المواقع والمنصات الإلكترونية الرسمية، بما يسهّل وصول ضيوف الرحمن إلى الخدمات والمعلومات التي يحتاجون إليها.