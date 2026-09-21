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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: 16 ألفً مستفيد من 123 نشاطًا لوحدة السكان خلال شهر لتعزيز الوعي ومواجهة التحديات السكانية

ندوات توعية بالقضية السكانية بأسيوط
ندوات توعية بالقضية السكانية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن ملف القضية السكانية يحظى باهتمام كبير من المحافظة، من خلال تبني وتنفيذ برامج ومبادرات توعوية وتنموية تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الاستجابة المحلية للتحديات السكانية، باعتبارها قضية تنموية متكاملة ترتبط بتحسين جودة الحياة والاستثمار في الإنسان، بما يتماشى مع محاور الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن وحدة السكان بالمحافظة، بقيادة الدكتورة نسرين عبد الرحمن، مدير وحدة السكان، نفذت 123 نشاطًا وفعالية خلال شهر، استفاد منها 16 ألفًا و462 مواطنًا من الشباب والفتيات والأسر والأطفال بمختلف المراكز والأحياء، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيسة الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، ومختلف الجهات والمؤسسات الشريكة على المستوى المحلي.

وأضاف أن جهود وحدة السكان لم تقتصر على تنفيذ الأنشطة التوعوية، وإنما شملت أيضًا رصد المشكلات والقضايا السكانية وتحديد المناطق والفئات الأكثر احتياجًا للتدخل، والعمل على إعداد وتنفيذ مبادرات تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين، بما يعزز جهود المحافظة في التعامل مع التحديات السكانية بصورة متكاملة، ويدعم مسارات التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلى أن الأنشطة المنفذة تناولت مجموعة من القضايا والموضوعات ذات الأولوية، من بينها التوعية بالصحة الإنجابية، ومواجهة الهجرة غير الشرعية، والتصدي للابتزاز الإلكتروني والتنمر والتسرب من التعليم، وتعزيز الوعي البيئي وثقافة إعادة التدوير، ودعم صحة المرأة، والتربية الإيجابية، إلى جانب التمكين الاقتصادي ومواجهة البطالة وتنمية مهارات الشباب والفتيات، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات، من بينها بنك مصر، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، والكنيسة، ومراكز الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني، وقطاع التضامن الاجتماعي، والصحة، والأوقاف والوعظ، وقطاعات المخلفات الصلبة والبيئة وتنمية القرية، والتربية والتعليم، ومكتبة مصر العامة، والمجلس القومي للسكان.

وفي محور الاتصال والإعلام، أوضح اللواء محمد علوان أن وحدة السكان نفذت مبادرة «ثقافتنا في معرفتنا» من خلال 16 ندوة، استفاد منها 540 شابًا وفتاة بعدد من مراكز وأحياء المحافظة، إلى جانب تنفيذ مبادرة «تحدث معه» لتوعية الرجال والشباب المقبلين على الزواج بمسؤوليات الحياة الأسرية، وأهمية المشاركة في اتخاذ القرارات واختيار شريك الحياة، من خلال 47 ندوة استفاد منها 13 ألفًا و119 رجلًا.

تشجيع ثقافة إعادة التدوير

ولفت المحافظ إلى أن جهود تدعيم دور المرأة تضمنت تنفيذ مبادرة «حلها في تدويرها» لرفع الوعي البيئي وتشجيع ثقافة إعادة التدوير، من خلال 5 ندوات استفادت منها 155 سيدة وفتاة، فضلًا عن مبادرة «أسرتنا مسؤوليتنا» للتمكين الاقتصادي للمرأة، والتي تضمنت 6 ندوات وورشة عمل، استفادت منها 143 سيدة وفتاة.

وشملت أنشطة وحدة السكان مبادرة «خلفتك مسؤوليتك.. احسبيها صح» للتوعية بمخاطر زواج القاصرات وختان الإناث، والتوعية بآثار ارتفاع معدلات المواليد وأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال 27 ندوة استفادت منها 963 سيدة وفتاة.

وأوضح المحافظ أنه تم تنفيذ 21 تدريبًا وندوة ضمن مبادرة «أملك في عملك»، إلى جانب برامج ريادة الأعمال والشمول المالي، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك مصر، واستفاد منها 1542 شابًا وفتاة، بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم ودعم فرص التشغيل والعمل الحر.

وشدد على مواصلة التوسع في البرامج والمبادرات التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتدعم جهود بناء الوعي المجتمعي والاستثمار في الإنسان، مع تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات، وتكثيف التعاون بين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية، بما يسهم في مواجهة التحديات السكانية وتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة لأبناء أسيوط.

أسيوط القضية السكانية مبادرات المجتمع قضية تنموية الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وزارة التنمية المحلية

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