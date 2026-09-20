أسيوط: تخرج 600 فتى من الدفعة الأولى لبرنامج نور بقرى حياة كريمة

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تخرج الدفعة الأولى من برنامج "نور" للفتيان، بمشاركة نحو 600 فتى من أبناء عدد من قرى مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت في إطار الجهود الرامية إلى تمكين الفتيان وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم واستكمال النجاحات التي حققها برنامج "نورة" للفتيات.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتورة مروة ممدوح كدواني، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وعدد من أعضاء المجلس، وممثل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومشرفة محافظة أسيوط لبرنامجي "نور" و"نورة"، وعدد من شركاء النجاح والداعمين للبرنامج.

وأوضح المحافظ أن برنامج "نور" تضمن تنفيذ 14 جلسة تدريبية استهدفت الفتيان من سن 10 إلى 14 عامًا، وركزت على تنمية مجموعة من المهارات الحياتية والاجتماعية، من بينها تعزيز مفهوم الشراكة والاحترام ودعم الفتيات، وبناء العلاقات الصحية والتعامل الإيجابي مع الآخرين، وإدارة المشاعر والتحكم فيها، والتعامل مع ضغوط الأقران، وتنمية مهارات التواصل والتعامل مع المواقف المختلفة، فضلًا عن ترسيخ قيم الحوار والاحترام ونبذ العنف من خلال جلسات «مجتمع بلا عنف».

تخرج 600 فتى من الدفعة الأولى لبرنامج “نور”

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن البرنامج شهد مشاركة فتيان من 9 قرى بمراكز أبنوب وساحل سليم ومنفلوط وأبوتيج، شملت سوالم البحرية وعرب القداديح وكوم المنصورة بمركز أبنوب، والعونة والشامية بمركز ساحل سليم، وجحدم والحواتكة بمركز منفلوط، ودوينة والنخيلة بمركز أبوتيج، لافتًا إلى تكريم نحو 600 فتى خلال الاحتفالية بمناسبة إتمامهم مراحل البرنامج، إلى جانب تكريم الميسرين والميسرات تقديرًا لدورهم في تنفيذ الجلسات ودعم الفتيان وتمكينهم طوال فترة البرنامج.

وأكد محافظ أسيوط أن الاستثمار في بناء قدرات النشء وتنمية مهاراتهم يمثل أحد محاور التنمية المجتمعية، مشيدًا بما يقدمه برنامج "نور" من محتوى يساعد الفتيان على اكتساب مهارات التواصل وإدارة المشاعر واحترام الآخر، مؤكدًا أن ما اكتسبه المشاركون من معارف ومهارات يمكن أن يمتد أثره إلى أسرهم ومجتمعاتهم.