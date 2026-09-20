محافظ بورسعيد يتفقد المراحل الأخيرة لأعمال التطوير والازدواج بشارع حسن عمار

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، الأحد، ميدانياً سير العمل في المراحل الأخيرة من أعمال تطوير وازدواج شارع حسن عمار، بمنطقة غرب استاد النادي المصري، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المحاور والطرق الحيوية وتحقيق الانسياب المروري وتسهيل حركة المواطنين والسيارات.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، والمهندس حسن البسيوني، مدير جهاز تعمير بورسعيد.

واستعرض المحافظ معدلات التنفيذ الحالية وما تم إنجازه من أعمال التوسعة والازدواج، والتي شملت إنشاء جزيرة وسطى تفصل بين الاتجاهين، تتضمن مسطحات خضراء وأشجاراً جمالية، إلى جانب رفع كفاءة جانبي الطريق وتنسيق المظهر الحضاري للمنطقة، بما يسهم في إضفاء صورة جمالية على المنطقة المحيطة باستاد النادي المصري.

توسعة وازدواج الطريق وإنشاء جزيرة وسطى بمسطحات خضراء وأشجار جمالية لرفع كفاءة المنطقة المحيطة باستاد النادي المصري

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بتكثيف معدلات العمل خلال المرحلة الحالية وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، مع ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان ربط المحاور المرورية بصورة أكثر كفاءة، وتحقيق السيولة والانسيابية المرورية، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية تأتي ضمن خطة شاملة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على تطبيق أعلى المعايير الفنية والهندسية في التنفيذ، بما يضمن جودة الأعمال وتحقيق الاستفادة المثلى من المشروع، ورفع كفاءة المحاور المحيطة باستاد النادي المصري.