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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد وحدة طب أسرة شمال الحرية في زيارة مفاجئة

محافظ بورسعيد يلتقي المواطنين داخل الوحدة ويدير حوارًا مفتوحًا حول مستوى الخدمات الصحية
محافظ بورسعيد يلتقي المواطنين داخل الوحدة ويدير حوارًا مفتوحًا حول مستوى الخدمات الصحية
محمد الغزاوى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية الموسعة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد وحدة طب أسرة شمال الحرية في زيارة مفاجئة، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف ميدانيًا على مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمترددين على الوحدة.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة سارة عبد الحميد، مدير وحدة طب أسرة شمال الحرية.

وتابع المحافظ خلال جولته انتظام العمل داخل الوحدة، والتقى عددًا من المواطنين، وأدار معهم حوارًا مفتوحًا حول مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة، ومدى سرعة الاستجابة وتقديم الخدمات، وذلك في إطار حرصه على الاستماع المباشر لآراء المواطنين والتعرف على احتياجاتهم وملاحظاتهم بشأن المنظومة الصحية

محافظ بورسعيد يلتقي المواطنين داخل الوحدة ويدير حوارًا مفتوحًا حول مستوى الخدمات الصحية..

وأشاد المواطنون خلال اللقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل الوحدة وسرعة تقديم الخدمات، مؤكدين انتظام العمل وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية، فيما تابع المحافظ مختلف أوجه العمل داخل الوحدة، واطلع على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون ضرورة مواصلة الارتقاء بالمنظومة الطبية والصحية، والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

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