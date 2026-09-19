أكثر من 100 مشروع.. محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي للأعمال الجارية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الموقف التنفيذي ونسب ومعدلات الإنجاز في مختلف المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، والتي تتجاوز 100 مشروعًا في عدد من القطاعات الحيوية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتشمل المشروعات الجاري تنفيذها قطاعات البنية التحتية والمرافق والإسكان والمشروعات الخدمية والتنموية، إلى جانب أعمال التطوير ورفع كفاءة المناطق والمحاور والطرق، حيث تشهد العديد من المشروعات معدلات تنفيذ متقدمة، مع استمرار أعمال المتابعة والتنسيق بين الجهات التنفيذية والشركات المنفذة.

أبو ليمون يوجه باستمرار المتابعة الميدانية ورفع معدلات الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات الجودة

ووجه محافظ بورسعيد بمواصلة المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير الأعمال، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، والعمل على دفع معدلات الإنجاز بالمشروعات ذات الأولوية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة للتنمية والتطوير بمختلف القطاعات، بما يدعم جهود تحسين البنية الأساسية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق مستهدفات التنمية على أرض بورسعيد.