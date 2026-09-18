حملات مكثفة لضبط الشارع رفع كفاءة النظافة وتجميل الحدائق العامة بكافة أحياء بورسعيد و مدينة بورفؤاد

تشهد أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد استنفارًا ميدانيًا شاملًا للتعامل مع ملفات الخدمات اليومية، وتيسير حركة المواطنين، إلى جانب شن حملات مكثفة لإزالة الإشغالات، ورفع كفاءة النظافة العامة، وتطوير المسطحات الخضراء بمختلف القطاعات.

يأتي ذلك بناء على توجيهات مشددة من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني الفعال لتلبية احتياجات المواطنين وفرض الانضباط

بورفؤاد | استمرار جهود تجميل المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق العامة

بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، شددت الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، على استمرار جهود تجميل وتطوير المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق العامة لتكون متنفسًا دائمًا للمواطنين وتعكس الوجه الحضاري للمدينة.

ميدان الأمل والجزر الوسطى:

تابعت رئيس المدينة تنفيذ خطة عمل إدارة الحدائق بمحيط ميدان الأمل وصيانة المسطحات الخضراء، وتنسيق الأشجار وأحواض الزهور.

إزالة المخلفات: الرفع الفوري لأعمال قص الأشجار والنجيل بالتعاون مع إدارة النقل الميكانيكي بديوان المدينة.

استدامة العمل:

توجيه فرق إضافية متواجدة بصفة مستمرة لإجراء النظافة العامة ورفع أي مخلفات أولًا بأول.

حي الشرق | حملة إشغالات مسائية مكبرة بشوارع الحي لإعادة الانضباط

بناءً على توجيهات الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، واصلت الأجهزة التنفيذية بالحي حملاتها اليومية المكثفة للتصدي لكافة أشكال الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين.

نطاق الحملة:

شملت الشوارع الرئيسية (إبراهيم عطا الله، محمد محمود، ممفيس، البازار، وأوجيني).

الإجراءات التنفيذية:

متابعة الالتزام بالمساحات التنظيمية المقررة للمحال التجارية، التأكد من عدم التعدي على الأرصفة وحرم الطريق، رفع جميع الإشغالات المخالفة، وتوجيه إنذارات مشددة للمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

حي العرب | تكثيف أعمال الكنس والنظافة بشوارع ومناطق الحي

تنفيذًا لتعليمات محافظ بورسعيد، وتوجيهات المهندسة شيماء جودة، رئيسة حي العرب، تواصل الأجهزة التنفيذية أعمال النظافة والكنس اليومية لرفع كفاءة الشوارع وتحسين المظهر الحضاري.

نطاق العمل:

شملت الأعمال شوارع (المنيا، الأنصار، الجيزة، حارة الباجوري، كسرى، حارة العروسي، الزقازيق، الشرقية، حارة البنا، ومنطقة الهلال الأحمر بمساكن الكويت).

الهدف:

رفع الأتربة والمخلفات وتوفير بيئة نظيفة ومظهر حضاري يليق بأهالي الحي.

حي المناخ | حملات ميدانية ليلية متواصلة بمنطقة قشلاق السواحل

تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، وبتكليفات ومتابعة المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها الميدانية المكثفة بمنطقة قشلاق السواحل لمواجهة الإشغالات والتعديات بنهاية موسم صيف ٢٠٢٦.

جهود الحملة:

إزالة الإشغالات والتعديات والفروشات المخالفة، التصدي للباعة الجائلين، ومتابعة مدى التزام أصحاب المحال والأكشاك بالمساحات القانونية.

الهدف:

تحقيق السيولة المرورية، حماية حق المواطنين في استخدام الأرصفة، واستعادة الانضباط بالشارع اتساقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

حي الزهور | إزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة عمرو بن العاص استجابة للشكاوى

بناءً على توجيهات المحافظ، ترأس الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، أعمال الحملة المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة عمرو بن العاص لإعادة الانضباط الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

نتائج الحملة:

مصادرة عربة يد خشب، إزالة التعديات على جانبي الطريق، والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفة.



حي الضواحي | ضربات متتالية لإزالة الإشغالات بطريق الشاحنات حتى ساعات متأخرة

بناءً على تعليمات مشددة من الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، وبحضور سكرتير الحي، نفذ الفريق الميداني لإدارة الإشغالات حملة مسائية مكثفة بطريق الشاحنات.

نتائج الضبط:

رفع وإزالة فروشات لبيع الخضروات والفواكه، استندات حديدية، وبنوك خشبية من نهر الطريق باستعمال معدات الحي.

تأكيد الشناوي:

شدد رئيس الحي على عدم التهاون مع أي تعديات تعيق حركة المرور، مؤكدًا توقيع غرامات بيئية وقانونية فورية ضد أي مخالف لمنع العشوائية.

حي الجنوب | استمرار حملة النظافة الشاملة بالحي الإماراتي لليوم الثالث

بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتعليمات اللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، وبمتابعة الأستاذ محمد عاشور، رئيس حي الجنوب؛ تتواصل أعمال حملة النظافة المكثفة بالحي الإماراتي لليوم الثالث على التوالي.

محاور العمل:

كنس وتنظيف الشوارع والطرق، جمع ورفع القمامة والمخلفات، والتعامل مع نقاط التجميع.

المتابعة الميدانية:

استمرار التواجد الميداني للارتقاء بمستوى الخدمات البيئية والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

حي غرب | رفع تراكمات الخوص والمخلفات بمقابر بورسعيد ومناشدة للحد من الحرائق

أثناء متابعتها الميدانية لأعمال النظافة داخل الجبانة، وجهت الأستاذة لمياء الجيار، رئيس حي غرب بورسعيد، بإزالة تراكمات الخوص والمخلفات بشكل عاجل، وتابعت رفعها لتجهيز المكان قبل توافد المواطنين لزيارة المقابر، وذلك بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر للخدمات البيئية".

أعمال رفع الكفاءة:

تجريف الرمال، رفع القمامة، الرتش، الحشائش، والخوص الجاف بالشوارع الرئيسية والجانبية بالجبانة.

مناشدة عاجلة:

دعت رئيس الحي الأهالي إلى عدم إلقاء الزجاج والخوص والحشائش الجافة أعلى المقابر منعًا لنشوب الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة.

قنوات التواصل:

تذكير المواطنين بالإبلاغ عن الشكاوى الخاصة بالنظافة عبر الخط الساخن لشركة نهضة مصر (17696) أو عبر الصفحة الرسمية للشركة.