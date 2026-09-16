رئيس جامعة بورسعيد: مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولوياتنا .. صور

زار الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، مقر الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث التقى الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للشراكة في المجال الصحي والعلاجي.



جاء ذلك انطلاقًا من مسؤولية جامعة بورسعيد المجتمعية، وحرصها المستمر على وضع إمكاناتها العلمية والطبية لخدمة المجتمع البوسعيدي والمحافظات المجاورة، وتعزيز دورها في دعم جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية

شهد اللقاء حضور النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، والنائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، والدكتور على هلال مدير الاتصال السياسى والشؤون البرلمانية بالتأمين الصحى الشامل حيث تناولت المناقشات عددًا من الموضوعات والمشروعات المستقبلية المقترحة للتعاون بين جامعة بورسعيد والهيئة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات الطبية والعلمية التي تمتلكها الجامعة، ودعم جهود الدولة في تقديم خدمات صحية وعلاجية متكاملة للمواطنين في مختلف التخصصات.



ورئيس جامعة بورسعيد: مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولوياتنا..

وأكد الدكتور شريف يوسف صالح أن جامعة بورسعيد تمتلك مقومات وإمكانات متميزة تؤهلها للقيام بدور فاعل في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وفي مقدمتها المستشفى الجامعي بما يضمه من إمكانات وتجهيزات وكوادر طبية متميزة، إلى جانب تكامل الخبرات العلمية والأكاديمية التي يوفرها القطاع الصحي بالجامعة، والذي يضم كليات الطب، والصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعي.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة حريصة على تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات ووضعها لخدمة المواطن البوسعيدي وأهالي المحافظات المجاورة، بما يدعم تقديم خدمة صحية متميزة وفق أعلى معايير الجودة، ويعزز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصحية بالدولة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور شريف يوسف صالح أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات جامعة بورسعيد، مشيرًا إلى أن التكامل والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة والجهات الشريكة يمثل السبيل الأمثل لتحقيق مستهدفات منظومة التأمين الصحي الشامل، والوصول إلى نظام صحي متكامل وأكثر كفاءة واستدامة، يضمن للمواطن الحصول على الخدمة الطبية التي يستحقها.

وأشاد رئيس جامعة بورسعيد بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل أحد المشروعات القومية المهمة التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير رعاية صحية متكاملة للمواطن المصري، بما يضمن حصوله على خدمة طبية ذات جودة عالية وفقًا لأعلى المعايير.



كما أكد رئيس الجامعة أن هناك رغبة حقيقية وجادة في تعزيز التعاون بين جامعة بورسعيد والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يفتح المجال أمام تنفيذ عدد من أوجه التعاون والمشروعات المشتركة خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والطبية للجامعة في دعم منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن البوسعيدي.

هذا وقد شهد اللقاء مناقشة عدد من الرؤى والمقترحات المتعلقة بالتعاون المستقبلي، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الإمكانات والخبرات المتاحة لدى جامعة بورسعيد والهيئة، وتقديم خدمات صحية وعلاجية متخصصة للمواطنين في مختلف المجالات والتخصصات، بما يتواكب مع مستهدفات الدولة المصرية نحو بناء نظام صحي شامل ومستدام.

وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور شريف يوسف صالح عن خالص شكره وتقديره للنائب أحمد فرغلي والنائبة أمل عصفور، مثمنًا دورهما الوطني وحرصهما الدائم على دعم قضايا ومصالح المواطن البوسعيدي، ولا سيما في المجال الصحي، مؤكدًا أن دعمهما المتواصل لجامعة بورسعيد يمثل نموذجًا للتعاون والتكامل من أجل تحقيق ما يخدم أبناء المحافظة.

وتؤكد جامعة بورسعيد استمرارها في أداء دورها المجتمعي والتنموي، وتعزيز شراكاتها مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في توظيف إمكاناتها العلمية والطبية لخدمة المجتمع، ودعم جهود الدولة المصرية في بناء منظومة صحية متطورة ومستدامة تضع المواطن المصري في مقدمة أولوياتها.