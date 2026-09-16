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خالد الغندور يكشف حقيقة عرض الشباب السعودي لـ «عموتة» مدرب الأهلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يكشف حقيقة عرض الشباب السعودي لـ «عموتة» مدرب الأهلي

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وجود مفاوضات من جانب نادي الشباب السعودي مع الحسين عموتة المدير الفني لفريق الأهلي خلال الفترة الحالية.

وقال “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور إن عموتة لم يخطر مسئولي الأهلي حتى الآن بوجود أي مفاوضات مع الشباب السعودي، كما لم يبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل عن تدريب القلعة الحمراء، مؤكدًا أن المدرب يركز حاليًا مع الفريق استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي سيتحدثون مع عموتة عقب مباراة أبو قير للأسمدة اليوم، من أجل معرفة حقيقة وجود مفاوضات بينه وبين النادي السعودي، واتخاذ الموقف المناسب بناءً على ما سيكشفه المدرب خلال الجلسة.

الحسين عموتة الأهلي خالد الغندور

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