شريف الخشاب: «عموتة» لم يُقدّم أوراق اعتماده مع الأهلي.. وبيراميدز يُقدّم كرة ممتعة

أكد شريف الخشاب، المحلل الفني لبرنامج «الديفندر» المذاع عبر قناة الشمس، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على مساعدة أي مدير فني في تقديم كرة قدم قوية، مشيرًا إلى الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الفريق في مختلف الخطوط.

وقال الخشاب: «حسين عموتة لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن مع الأهلي، والأهلي يضم عناصر تجعله قادرًا على الإبداع وتقديم مستويات أفضل خلال الفترة المقبلة».

وأوضح أن الأهلي يمتلك عناصر مميزة في جميع الخطوط، مؤكدًا أن الأندية الكبرى في الدوري المصري تملك إمكانيات فنية كبيرة تساعدها على المنافسة وتقديم مستويات قوية.

وأضاف: «الأهلي في كل الخطوط أفضل من أي نادٍ في مصر، وكذلك الزمالك وبيراميدز يمتلكان لاعبين مميزين في جميع المراكز».

وأشاد الخشاب، المدير الرياضي لغزل المحلة، بالمستوى الذي يقدمه فريق بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق يقدم كرة قدم ممتعة عندما يظهر بالمستوى المنتظر منه.

واختتم تصريحاته قائلًا: «بيراميدز لما بيلعب بيمتعنا وبيقدم كرة حلوة، ويمتلك عناصر تساعده على تقديم هذا المستوى».