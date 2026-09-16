أحمد حسن مكي: الاتحاد السكندري قادر على المنافسة.. ونستهدف المشاركة الأفريقية

أكد أحمد حسن مكي، نجم الاتحاد السكندري، أن الفريق يسير بخطى ثابتة خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن الفوز على المصري البورسعيدي منح زعيم الثغر دفعة قوية في مشواره ببطولة الدوري.

وقال مكي، في تصريحات لبرنامج «الديفندر» المذاع عبر قناة الشمس الزرقاء: «الحمد لله على انتصار اليوم أمام المصري البورسعيدي، والذي رفع رصيدنا إلى 10 نقاط، وأصبحنا بين أندية القمة في جدول الدوري».

وأشاد أحمد حسن مكي بالدعم الكبير الذي يحظى به الجهاز الفني من مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة، مؤكدًا أن ثقة الإدارة في الجهاز الفني كانت أحد أهم أسباب النتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «مجلس الإدارة برئاسة محمد سلامة وثقته في الجهاز الفني كانا سببًا رئيسيًا في النتائج الإيجابية التي حققناها».

وأشار مكي إلى أن الاتحاد السكندري يمتلك المقومات التي تساعده على المنافسة خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن طموحات الفريق لا تتوقف عند تحقيق النتائج الإيجابية، وإنما تستهدف الوصول إلى المشاركة في البطولات الأفريقية.

واختتم تصريحاته قائلًا: «بإذن الله الاتحاد السكندري قادر على المنافسة، وبإذن الله سنكون قادرين على المشاركة في البطولة الأفريقية»، مشددًا على أن الفريق يمتلك الطموح والإمكانيات لمواصلة نتائجه المميزة خلال الفترة المقبلة.