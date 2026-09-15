17 غرزة لمدير مدرسة تعرض للاعتداء في الدقهلية.. ونقابة المعلمين تتدخل

رصدت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، واقعة اعتداء ولى أمر على الأستاذ محمود شبيب، مدير مدرسة ميت الفرماوي الإعدادية الثانوية التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، والتي أسفرت عن إصابته بجرح قطعي بالغ في الرأس، استلزم خضوعه للعلاج ب 17 غرزة.

ووجه نقيب المعلمين ، بسرعة توجه مسئولى فرعية ميت غمر ، إلى المعلم ومتابعة حالته الصحية ، وتكليف محامى النقابة بمتابعة البلاغ الذى تقدم به مدير المدرسة ضد ولى الأمر الذى تعدى عليه ، ومرافقه المعلم فى كل اجراءات التقاضى حتى حصول مدير المدرسة على حقه القانوني .

وأكدت نقابة المعلمين رفضها لأي اعتداء على المعلمين أو القيادات التعليمية داخل المؤسسات التعليمية، وحرصها على توفير الدعم اللازم للمعلم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه.