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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعرض للضرب بسبب الكانتين.. نقابة المعلمين تدعم مدير مدرسة بمطروح

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بمطروح، بشأن تعرض مدير إحدى المدارس بمنطقة الكيلو 4 للاعتداء، على خلفية خلاف نشب بسبب رفضه إقامة «كانتين» داخل المدرسة.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مفتاح الجراري، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بمطروح، بمتابعة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق مدير المدرسة، والوقوف على ملابسات الاعتداء.

وأوضح مفتاح الجراري، أن الواقعة بدأت بخلاف بين مدير المدرسة وإحدى العاملات، بعدما رفض المدير الموافقة على إقامة كانتين داخل المدرسة، قبل أن تتطور الأمور إلى قيام العاملة باستدعاء عدد من أقاربها إلى مقر المدرسة وتطورت إلى اعتداء على مدير المدرسة بالضرب، ما تسبب في حالة من الاستياء داخل المؤسسة التعليمية.

ووجه نقيب المعلمين، النقابة الفرعية بتكليف المحامى الخاص بها، بمتابعة محضر الواقعة ومرافقة مدير المدرسة فى كل الاجراءات القانونية للحفاظ على حقه القانونى والأدبى.

وأكدت النقابة العامة للمهن التعليمية دعمها الكامل لأعضائها، واتخاذ جميع الإجراءات والمسارات القانونية اللازمة للدفاع عن كرامة المعلم وهيبته، والتصدي لأي تجاوزات أو اعتداءات يتعرضون لها أثناء أداء عملهم.

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