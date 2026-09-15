كيا PV7 تقلب موازين سيارات الفان بشحن فائق السرعة

قدمت شركة كيا الكورية الجنوبية النسخة الإنتاجية الرسمية من شاحنتها الكهربائية بالكامل «PV7» خلال مشاركتها في معرض «IAA Transportation 2026» للسيارات التجارية بمدينة هانوفر الألمانية.

وتأتي هذه الشاحنة لتكون الشقيق الأكبر لطراز «PV5»، حيث تتميز بسعة تحميل أوسع وأبعاد ممتدة، إلى جانب اعتمادها على بنية تحتية كهربائية متطورة تعمل بجهد 800 فولت، مما يعزز كفاءة التشغيل لأساطيل نقل البضائع والخدمات اللوجستية ويضع معايير جديدة لقطاع الفان الكهربائي.

معمارية كهربائية بجهد 800 فولت وشحن سريع في 25 دقيقة

تستند شاحنة كيا PV7 على منصة هندسية متقدمة تعتمد على معمارية 800 فولت، وهو ما يمنحها القدرة على استقبال الشحن الفائق السرعة لرفع نسبة شحن البطارية من 10% إلى 80% في غضون 25 دقيقة تقريبًا.

وتوفر المنظومة الميكانيكية للسيارة مدى سير يصل إلى 460 كم (286 ميلًا) بالشحنة الواحدة وفق معايير الاختبار الرسمية، مما يجعلها خيارًا عمليًا ومناسبًا لتغطية رحلات النقل بين المدن وتلبية احتياجات الأساطيل التجارية دون الحاجة للتوقف المتكرر لإعادة الشحن.

تظهر الشاحنة المفهوم التصميمي الحديث للعلامة الكورية، والذي يجمع بين خطوط التصميم المبتكرة والمساحات الصندوقية المخصصة للاستخدامات التجارية متعددة المهام.

أبعاد ممتدة وتشكيلة شاملة تضم 23 فئة مستقبلاً

تمتلك الشاحنة في نسختها القياسية طولاً إجماليًا يبلغ 5350 ملم وقاعدة عجلات بطول 3500 ملم، لتكون بذلك أطول بمقدار 655 ملم مقارنة بالطراز الأصغر PV5.

وتخطط كيا لتوسيع التشكيلة في المراحل القادمة عبر تقديم نسخ ذات سقف مرتفع ونسخ ممتدة الطول لرفع القدرة الاستيعابية وتلبية متطلبات شحن البضائع الثقيلة، لتدخل في منافسة مباشرة مع طرازات عالمية كبرى في قطاع المركبات التجارية مثل فورد E-Transit وشركات أخرى كـ فولكس فاجن.

وتستهدف الشركة تقديم ما لا يقل عن 23 فئة متنوعة من طراز PV7 لتغطي مختلف احتياجات الشركات وأساطيل النقل.

موعد الطرح التجاري والتوسع في الأسواق العالمية

أكدت كيا أن المبيعات الرسمية لشاحنة PV7 الكهربائية ستنطلق في أسواق أوروبا وكوريا الجنوبية خلال النصف الثاني من عام 2027، على أن يتبع ذلك التوسع في باقي الأسواق العالمية.

وتراهن الشركة الكورية على تقديم المنظومات الرقمية المتقدمة وخدمات الاتصال الذكي لإدارة الأساطيل، مما يمنح مدراء أساطيل النقل القدرة على تتبع المركبات وتحسين معدلات التكلفة التشغيلية، بما يدعم التوجه العالمي نحو النقل المستدام والحد من الانبعاثات الكربونية.