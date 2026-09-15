أخبار السيارات| أرخص 5 موديلات كروس أوفر زيرو في مصر.. مصرع مؤثر سيارات أمريكي في حادث مروع.. إنتاج السيارات في تركيا ينكمش 7.3%

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أرخص 5 سيارات كروس أوفر زيرو في مصر

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏



ماكلارين تتحول إلى حطام.. مصرع مؤثر سيارات أمريكي في حادث مروع

تحول حادث سير مروع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى مأساة، بعدما لقي مؤثر السيارات الأمريكي جيمس وير، البالغ من العمر 27 عاما، مصرعه برفقة شخص آخر، إثر حادث عنيف لسيارة ماكلارين انتهى باشتعالها وتحطمها بصورة بالغة.



إنتاج السيارات في تركيا ينكمش 7.3%.. والصادرات تقفز إلى 27.2 مليار دولار

سجل قطاع صناعة السيارات في تركيا تراجع ملحوظ في الإنتاج خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، رغم نجاح القطاع في زيادة قيمة صادراته والحفاظ على موقعه كأحد أهم مصادر العملة الأجنبية للاقتصاد التركي.



فريلاندر 8 تتحدى قمة التبت.. سيارة هجينة تسجل ارتفاعا قياسيا بموسوعة جينيس ‏

نجحت سيارة فريلاندر 8 من شيري جاكوار لاند روفر في تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة جينيس العالمية، بعدما تمكنت من الوصول إلى ارتفاع بلغ 6002.33 متر فوق سطح البحر خلال تجربة صعود في منطقة التبت بالصين، متجاوزة الرقم السابق المسجل للسيارات الهجينة.



فولكس فاجن ترسم ملامح شركة أصغر.. 18.6 مليار يورو لإعادة هيكلة المصانع

تتجه مجموعة فولكس فاجن الألمانية إلى تنفيذ واحدة من أوسع عمليات إعادة الهيكلة في تاريخها، في محاولة لإعادة ضبط حجم عملياتها الصناعية وخفض تكاليف الإنتاج، بالتزامن مع اشتداد المنافسة العالمية وتراجع الطلب في بعض الأسواق، خاصة السوق الصينية.