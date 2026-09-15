روسيا تعلن استهداف سفينتين في البحر الأسود.. وموسكو تتهم كييف بنقل أسلحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتي شحن في البحر الأسود، في أحدث تصعيد عسكري يستهدف خطوط الإمداد المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وسط استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف وتزايد المخاطر التي تواجه حركة الملاحة البحرية في المنطقة.



استهداف سفينتي شحن



ونقلت تقارير إعلامية عن وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت سفينتين في البحر الأسود، مشيرة إلى أن السفينتين كانتا تحملان شحنات مرتبطة بالمجهود العسكري الأوكراني.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل كاملة بشأن هوية السفينتين أو حجم الأضرار التي لحقت بهما.



وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العمليات العسكرية الروسية ضد المنشآت والمرافق المرتبطة بالإمدادات العسكرية الأوكرانية، بالتزامن مع استمرار الضربات الأوكرانية على أهداف داخل الأراضي الروسية.



تصعيد مستمر في البحر الأسود



وشهد البحر الأسود خلال الفترة الأخيرة هجمات طالت سفن شحن ومرافق موانئ، في إطار مساعي الطرفين إلى إضعاف القدرات اللوجستية والعسكرية للخصم. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، استهداف سفينة شحن أوكرانية قالت إنها كانت تحمل عتادًا عسكريًا في طريقها إلى ميناء أوديسا.



كما أفادت تقارير بأن هجمات روسية استهدفت سفنًا ومرافق في محيط أوديسا، بينما لم تتمكن بعض الجهات الإعلامية من التحقق بصورة مستقلة من جميع المزاعم العسكرية المتبادلة بين الطرفين.



مخاوف بشأن الملاحة والإمدادات



ويثير استهداف السفن في البحر الأسود مخاوف بشأن سلامة حركة التجارة والنقل البحري، خصوصًا مع ارتباط المنطقة بموانئ أوكرانية رئيسية وبطرق إمداد استراتيجية. كما يضيف التصعيد البحري بُعدًا جديدًا إلى الحرب المستمرة، التي تشهد ضربات متبادلة على البنية التحتية والمنشآت الصناعية والعسكرية.



ولم يتضح، حتى الآن، ما إذا كانت العملية الروسية الأخيرة أسفرت عن سقوط ضحايا أو أضرار كبيرة، كما لم ترد تفاصيل مؤكدة بشأن رد أوكراني مباشر على الإعلان الروسي.