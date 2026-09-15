بدء نقل قيد دعاوى الولاية على النفس إلى البوابة الإلكترونية للنيابة العامة.. اليوم

يبدأ اليوم الثلاثاء، نقل طلبات قيد دعاوى الولاية على النفس المقدمة من المحامين إلى المسار الإلكتروني، بعدما أعلنت النيابة العامة إيقاف تقديم هذه الطلبات بالطريقة اليدوية الورقية من خلال المكاتب الأمامية للنيابات.

كان بإمكان المحامين قبل 15 سبتمبر تقديم طلبات قيد دعاوى الولاية على النفس من خلال المكاتب الأمامية للنيابات بالطريقة اليدوية الورقية.

يقتصر تقديم طلبات القيد اعتبارًا من 15 سبتمبر على بوابة النيابة العامة الإلكترونية.

طالبت النيابة العامة المحامين غير المسجلين على البوابة الإلكترونية بسرعة التسجيل واستكمال إجراءاتهم قبل الموعد المحدد لبدء العمل بالنظام الإلكتروني.

نشرت النيابة العامة باركود يتيح لغير المسجلين الوصول إلى إجراءات التسجيل، إلى جانب باركود آخر يتضمن التعليمات الخاصة بقيد دعاوى الولاية على النفس. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة النيابة العامة للتحول الرقمي الشامل وميكنة الخدمات القضائية، بما يستهدف تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.