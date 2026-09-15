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ضبط 3 من المتهمين في واقعة قطع الأشجار بمحيط مدرسة المحلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 3 من المتهمين في واقعة قطع الأشجار بمحيط مدرسة المحلة

واقعة أشجار المحلة
واقعة أشجار المحلة
الغربية أحمد علي

أفاد مسئول أمني بالغربية منذ ساعات قليلة بضبط ثلاثة من مرتكبي واقعة قطع الأشجار بمحيط مدرسة المحلة الصناعية بنطاق حي اول المحلة.

ضبط المتهمين الثلاثة 


وكشف المسئول الأمني أن مرتكب الواقعة تاجر شهير متخصص في تجارة الاخشاب وصناعة الفحم فضلا عن اتفاق موظف بالمعاش بالمحليات وعامل خفير بأحد العمارات لارتكاب الواقعة وبيع الاخشاب مقابل مبالغ مالية.

تحرك جهات التحقيق 


من جانبه أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية  توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة قطع أشجار بمحيط مدرسة صناعية بمنطقة محب بنطاق حي اول المحلة .
 

كما وجهت جهات التحقيق بسرعه استجواب  المتهمين بارتكاب الواقعة وسرعة تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

محضر رسمي من حي اول المحلة 

وكان  المحاسب جمال قطقاط رئيس حي اول المحلة تقدم خلال الساعات الأخيرة ببلاغ رسمي بقسم شرطة أول يتهم فيه مجهولون بقطع أشجار بمحيط مدرسة الصنايع بمنطقة محب مناشدا الجهات الأمنية بسرعه ضبط الجناة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة العقيد خالد عامر يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده عقب إخطار مسئولي حي اول المحلة بتعرض أشجار تاريخية يعود عمرها الزمني لأكثر من 50 سنة للقطع وحملها علي سيارات نقل والفرار من محيط مجمع مدرسة الصنايع بنطاق دائرة المركز.


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

فريق بحث جنائي 


وشكل فريق بحث جنائي لتحديد هوية الجناة مرتكبي الواقعة لعرضهم علي جهات التحقيق.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية ضبط المتهمين في واقعة قطع أشجار المحلة

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