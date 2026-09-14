تعديلات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال على تعديلات بالجملة في تشكيل الأبيض خلال مواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة في بطولة الدوري المصري الممتار يوم الأربعاء المقبل.

ويشهد تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة عودة مهدي سليمان لحراسة المرمى وبنتايج في الجبهة اليسرى وعدي الدباغ في الجناح الأيمن وحسام أشرف في مركز المهاجم الصريح

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراته القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، عندما يحل ضيفًا على غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، وذلك بعد تأهل الفريق الأبيض إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة يوم الأربعاء المقبل، الموافق 16 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.