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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير عزمي: الزمالك أكبر من أي لاعب.. ولن يتأثر برحيل بيزيرا

أمير عزمي مجاهد
أمير عزمي مجاهد
عبدالله هشام

علَقَ أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق على اقتراب البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء من الرحيل عن النادي خلال الأيام القليلة المقبلة والانتقال إلى نادي شباب أهلي دبي الإماراتي.


وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: الزمالك أكبر من أي لاعب وأي شخص، ولن يتأثر فنياً برحيل خوان ألفينا بيزيرا، والدليل على ذلك تحقيق الفريق للفوز في 3 مباريات ببطولة الدوري الممتاز بدون وجوده، وكذلك مباراتي إيه إس بورت الجيبوتي في دور الـ64 من بطولة أبطال إفريقيا.

وتابع: الزمالك هو من يصنع النجوم، ومثلما تعاقد مع خوان بيزيرا الموسم الماضي وصنع نجوميته، فهو قادر على التعاقد مع لاعب آخر في حالة فتح باب القيد الشتوي

واختتم أمير عزمي قائلا : هناك العديد من اللاعبين بالقوام الحالي قادرين على تعويض غياب بيزيرا، وغيابه لم يؤثر على نتائج الفريق.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراته القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، عندما يحل ضيفًا على غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، وذلك بعد تأهل الفريق الأبيض إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.


ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة يوم الأربعاء المقبل، الموافق 16 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

نادي الزمالك أمير عزمي مجاهد الزمالك ألفينا بيزيرا شباب أهلي دبي

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