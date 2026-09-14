هل التصدير وراء ارتفاع أسعار الطماطم؟.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة

تصدير المحاصيل الزراعية من الملفات التي تثير جدلًا واسعًا كلما شهدت أسعار بعض السلع ارتفاعًا في الأسواق، خاصة مع ارتباط حركة التصدير بزيادة الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير التصدير على الكميات المتاحة للمستهلك المحلي وأسعارها، وفي مقدمتها محصول الطماطم.

وفي هذا السياق، حسم حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، الجدل بشأن علاقة تصدير الطماطم بارتفاع أسعارها في الأسواق، موضحًا حجم الإنتاج المحلي من المحصول والكميات التي يتم تصديرها، ومؤكدًا أن تصدير الكميات الحالية لا يمثل سببًا مباشرًا لارتفاع الأسعار.

مصر تنتج 6.5 مليون طن من الطماطم

وقال حسين أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية ،إن إنتاج مصر من محصول الطماطم يصل إلى نحو 6.5 مليون طن، وهو ما يعكس حجم الإنتاج المحلي الكبير من هذا المحصول الذي يعد من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي.

وأوضح نقيب الفلاحين أن مصر تصدر نحو 150 ألف طن فقط من الطماطم، مشيرًا إلى أن هذه الكمية تمثل جزءًا محدودًا من إجمالي الإنتاج المحلي، وبالتالي فإن تصديرها لا يمكن اعتباره السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق.

نقيب الفلاحين يحسم الجدل حول تصدير الطماطم

وأكد أبو صدام أن تصدير نحو 150 ألف طن من الطماطم، سواء تم تصدير هذه الكمية أو عدم تصديرها، لن يكون له تأثير كبير على أسعار المحصول، في ظل وصول الإنتاج المحلي إلى نحو 6.5 مليون طن.

وأشار إلى أن زيادة الطلب الخارجي على الطماطم المصرية لا تعني بالضرورة حدوث نقص في المعروض داخل السوق المحلية، موضحًا أن زيادة التصدير يمكن أن تدفع الفلاحين إلى زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول خلال المواسم المقبلة.

زيادة التصدير تشجع الفلاحين على الزراعة

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن تصدير المنتجات والمحاصيل الزراعية يمثل حافزًا مهمًا أمام المزارعين للتوسع في زراعة المحاصيل التي تلقى طلبًا في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن الفلاح عندما يجد سوقًا جيدة لمحصوله ويحقق عائدًا مناسبًا من زراعته، فإنه يكون أكثر تشجيعًا على زيادة المساحات المنزرعة، وهو ما يمكن أن يساهم في زيادة الإنتاج خلال الفترات المقبلة.

وأضاف أن الدولة تعمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، بما يساعد على زيادة الصادرات الزراعية وخلق فرص أكبر أمام المزارعين لتسويق منتجاتهم وتحقيق عائد اقتصادي أفضل.

«الفلاح عايز يبيع محصوله بالدولار»

وتطرق حسين أبو صدام إلى طبيعة العلاقة بين مصالح الفلاحين واحتياجات المواطنين، موضحًا أن هناك اختلافًا في وجهات النظر بين الطرفين فيما يتعلق بسعر المحاصيل الزراعية.

وقال إن «الفلاح عايز يبيع محصول الطماطم بالدولار»، في إشارة إلى رغبة المزارع في تحقيق أعلى عائد ممكن من المحصول، خاصة عندما يكون المنتج مطلوبًا في الأسواق الخارجية ويستطيع تحقيق سعر أفضل من خلال التصدير.

وفي المقابل، أوضح أن المواطن يرغب في شراء الطماطم بأقل سعر ممكن، وهو ما يجعل تحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك أمرًا مهمًا في التعامل مع أسعار المحاصيل الزراعية.

الدولة تعمل على ضبط الأسعار وتحقيق التوازن

وأكد نقيب الفلاحين أن الدولة تعمل على ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح المزارعين والمستهلكين، بما يضمن استمرار الإنتاج من جانب، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة ارتفاع الأسعار من جانب آخر.

وأوضح أن التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية يمكن أن يكون له مردود إيجابي على القطاع الزراعي، شريطة الحفاظ في الوقت نفسه على احتياجات السوق المحلية وتوافر المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.

هل التصدير سبب ارتفاع أسعار الطماطم؟

وبشأن الجدل المتعلق بارتفاع أسعار الطماطم وعلاقته بالتصدير، شدد أبو صدام على أن الكميات المصدرة حاليًا لا تمثل نسبة مؤثرة من إجمالي إنتاج مصر من الطماطم، حيث يبلغ الإنتاج نحو 6.5 مليون طن، مقابل تصدير نحو 150 ألف طن.

وبحسب تصريحات نقيب الفلاحين، فإن التعامل مع أسعار الطماطم لا يجب أن يقتصر على ملف التصدير فقط، خاصة أن المحصول يرتبط بعوامل متعددة تؤثر على حركة الإنتاج والأسعار في الأسواق.

كما أن زيادة الطلب الخارجي على المحاصيل المصرية قد تمثل فرصة لزيادة الإنتاج والمساحات المنزرعة، بدلًا من اعتبار التصدير عاملًا يؤدي بالضرورة إلى نقص المعروض محليًا.

وتظل قضية أسعار الطماطم محل اهتمام للمواطنين والمزارعين على حد سواء، في ظل أهمية المحصول بالنسبة للاستهلاك اليومي، ورغبة الفلاح في الحصول على سعر عادل يغطي تكاليف الزراعة ويحقق له هامش ربح مناسب، بينما يسعى المستهلك إلى الحصول على المحصول بأسعار تتناسب مع قدرته الشرائية.

وأكد نقيب الفلاحين في ختام تصريحاته أن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية يمثل خطوة مهمة لدعم الفلاح وزيادة الإنتاج، مع استمرار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية وفرص التصدير.