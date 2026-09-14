شوبير يحرس مرمى منتخب مصر في مباراة أنجولا بتصفيات أمم أفريقيا

يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، للكشف عن القائمة النهائية للفراعنة، استعدادًا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وكشفت الإعلامية دينا سليم عن استقرار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، على استمرار مصطفى شوبير في حراسة مرمى الفراعنة أمام أنجولا، في المباراة المقرر إقامتها يوم 25 سبتمبر الجاري، على إستاد القاهرة في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2027

أضافت خلال برنامج ستاد المحور :"حسام حسن يرى أن شوبير أحد أسباب النجاحات التي حققها منتخب مصر في كأس العالم الأخيرة، وسيستمر في حراسة المرمى أمام أنجولا، ومع حدوث إصابة أو أي جوانب فنية سيكون محمد الشناوي حارساً للفراعنة".





ويعلن حسام حسن قائمة منتخب مصر يوم الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، والتي ستضم اللاعبين المختارين لخوض أول مباراتين في مشوار التصفيات القارية، وسط حالة من الترقب بشأن الأسماء التي سيعتمد عليها الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الفراعنة يستهلون مشوارهم في التصفيات بمواجهة منتخب أنجولا، يوم 25 سبتمبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأوضح مدير المنتخب أن المواجهة الثانية ستكون أمام منتخب جنوب السودان، يوم 29 سبتمبر، في العاصمة جوبا، حيث تنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى تحقيق بداية قوية في التصفيات، وحصد أكبر عدد من النقاط خلال أول جولتين، من أجل وضع الفراعنة في موقف جيد مبكرًا بالمجموعة وتعزيز فرص التأهل إلى النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية.