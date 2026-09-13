حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر الأربعاء استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا

يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، للكشف عن القائمة النهائية للفراعنة، استعدادًا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

موعد اعلان قائمة منتخب مصر

ويعلن حسام حسن قائمة منتخب مصر يوم الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، والتي ستضم اللاعبين المختارين لخوض أول مباراتين في مشوار التصفيات القارية، وسط حالة من الترقب بشأن الأسماء التي سيعتمد عليها الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الفراعنة يستهلون مشوارهم في التصفيات بمواجهة منتخب أنجولا، يوم 25 سبتمبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأوضح مدير المنتخب أن المواجهة الثانية ستكون أمام منتخب جنوب السودان، يوم 29 سبتمبر، في العاصمة جوبا، حيث تنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى تحقيق بداية قوية في التصفيات، وحصد أكبر عدد من النقاط خلال أول جولتين، من أجل وضع الفراعنة في موقف جيد مبكرًا بالمجموعة وتعزيز فرص التأهل إلى النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية.

ويترقب الشارع الرياضي المصري إعلان القائمة، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في اختيار العناصر الأكثر جاهزية لخوض مباراتي أنجولا وجنوب السودان.