معلم من ذوي الهمم: وزير التربية والتعليم طبطب عليا وقالي "أنت بطل"

أكد هاني عبدالله، معلم خبير للغة العربية ومن ذوي الهمم، أن اليوم الأول من العام الدراسي الجديد شهد أجواءً مميزة داخل المدرسة، مشيرًا إلى أنه حرص على حضور بداية اليوم الدراسي والمشاركة في الطابور المدرسي.

وقال عبدالله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، إنه يعمل معلمًا لمرحلة الصف الثاني الإعدادي، موضحًا أنه كان متفرغًا خلال اليوم الدراسي، نظرًا لعدم حضور طلاب هذه المرحلة في ذلك التوقيت.

وتابع أنه في منتصف اليوم الدراسي حضر المحافظ إلى المدرسة، أعقب ذلك زيارة مفاجئة لوزير التربية والتعليم، لافتًا إلى أن الزيارة شهدت تفقد سير العملية التعليمية داخل المدرسة.

وأشار إلى أنه عقب وصول الوزير حاول التحرك مستخدمًا كرسيه المتحرك، وخلال ذلك تحدث معه وزير التربية والتعليم، ووجّه إليه كلمات من الدعم والتقدير، قائلًا له: «أنت بطل وتستحق كل التقدير وطبطب عليا».

وأكد أن الوزير أثنى عليه وعلى ما يقوم به، مؤكدًا أن هذا الموقف أسعده بشكل كبير، وترك أثرًا إيجابيًا في نفسه، خاصة أن كلمات التقدير جاءت في بداية عام دراسي جديد.

العملية التعليمية

واش إلى أن تقدير الوزير يمثل له دافعًا قويًا لمواصلة أداء رسالته التعليمية، مشددًا على أن المعلم من ذوي الهمم قادر على العطاء والمشاركة الفعالة في العملية التعليمية، متى توافرت له بيئة العمل الداعمة والمشجعة.