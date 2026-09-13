الانضباط أولًا.. التعليم: توجيهات بتأكيد الحضور وتسليم الكتب ومتابعة كثافات الفصول

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الانضباط يمثل العنوان الرئيسي للعام الدراسي الحالي، مشيرًا إلى توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف بضرورة الالتزام بالحضور وانتظام العملية التعليمية داخل المدارس.

التقييمات الموجهة للطلاب

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزير التعليم شدد خلال جولته على أهمية أن تكون التقييمات الموجهة للطلاب حقيقية وواقعية، بما يعكس مستواهم الفعلي.

وأشار إلى تشكيل فرق متابعة على مستوى الجمهورية لمراقبة انتظام الدراسة، ومتابعة معدلات الحضور والكثافات الطلابية داخل الفصول، والعمل على رصد أي مشكلات والتعامل معها.

وأضاف أن الوزير وجه بضرورة متابعة استلام الكتب المدرسية والتأكد من توزيعها على الطلاب دون وجود أي نواقص، مع سرعة إبلاغ المديريات التعليمية في حال ظهور أي مشكلة تتعلق بالكتب.

برامج التدريب الصيفي

وأشار زلطة إلى أن وزير التربية والتعليم أجرى حوارًا مع المعلمين حول المناهج المطورة، وبرامج التدريب الصيفي، والكتب الدراسية، مؤكدًا أهمية دور المعلم في تحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية.