قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحركات مصرية لوقف التصعيد.. عبد العاطي يلتقي لافروف وعراقجي ويشدد على عدم استهداف دول الخليج
صبحي العمراوي مهدد بالإيقاف بسبب مباراة الجولة الرابعة (بيراميدز والجونة)
برشلونة ينجو من ريمونتادا ليفانتي ويواصل العلامة الكاملة في الليجا
توجه لاسعاف المصابين فوجد صدمة بانتظاره.. ابنه وابن أخته بين الضحايا
موعد فصل الشتاء 2026 وتطبيق التوقيت الشتوي.. متى تتغير الساعة؟
استشاري تغذية علاجية تكشف الوجبة المثالية للرياضيين وتحذر من الأطعمة الثقيلة
ديربي مانشستر.. شوط أول سلبي بين يونايتد والسيتي بالدوري الإنجليزي
ما حكم رجوع الورثة في هبة أحد الأبوين شيئا لأولاده؟.. الإفتاء: ليست من التركة
دعاء المغرب.. بـ9 كلمات تسد عنك جبلا من الديون فاغتنمها فورا
سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع جديد في البنوك
المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين وبراءة 4 آخرين بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالهرم
تأجيل محاكمة متهم في قضية فض اعتصام النهضة لـ 12 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جريمة.. رامي رضوان يطالب التعليم بالتحقيق في واقعة مدرسة أوسيم للغات

رامي رضوان يطالب التعليم بالتحقيق في واقعة مدرسة أوسيم للغات: جريمة يجب ألا تمر مرور الكرام
رامي رضوان يطالب التعليم بالتحقيق في واقعة مدرسة أوسيم للغات: جريمة يجب ألا تمر مرور الكرام
شيماء جمال

استنكر الإعلامي رامي رضوان، واقعة إقدام مدرسة أوسيم الرسمية للغات على نشر كشف بأسماء الطلاب المتأخرين في سداد المصروفات الدراسية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وشدد رضوان خلال برنامج "من ماسبيرو" المذاع عبر "الأولى" بالتلفزيون المصري، أن الواقعة "مستفزة جدًا" كونها تتعلق بالتشهير ببعض الطلاب بسبب تأخر بعض أولياء أمور عن سداد المصروفات المدرسية لأسباب مختلفة.

وأوضح أن وقائع مشابهة حدثت في سنوات ماضية عندما كانت بعض المدارس تلجأ لجمع الطلاب المتأخرين في فصل منفصل أو إعلان أسمائهم، مشيرا إلى أن المجتمع اعترض على ذلك لكونه يمثل "إحراجا للطفل" وسط زملائه.

ولفت إلى أن الواقعة الخاصة بمدرسة "أوسيم الرسمية للغات" تعتبر "أسوأ بكثير"، كون المدرسة نشرت أسماء الطلاب المتأخرين عن دفع المصروفات علنا عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن هذا التصرف أثار اعتراض أولياء الأمور جميعا بسبب لجوء المدرسة إلى مثل هذه الخطوة، موضحا أن المدرسة قامت بعد ذلك بتدارك الأمر عبر إزالة الأسماء ونشر بيان اعتذار عن الواقعة.

وأشار إلى أن بيان اعتذار المدرسة تضمن تأكيدا أن الهدف من النشر لم يكن سوى "الحرص على مصلحة الطلاب وتنبيه أولياء الأمور لتجنب قرارات التحويل الإدارية إلى مدارس عربي"، مشددا على أن هذا المبرر "عذر أقبح من ذنب"، مؤكدا أن مصلحة للطلاب ليست في "تشريدهم" ونشر أسمائهم على المواقع لعدم دفع المصروفات.

واختتم بمطالبة وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتحقيق في هذه الواقعة، قائلا: "هذه جريمة لا تُغتفر والعذر أقبح من الذنب أيضا، أتمنى التحقيق في هذا الأمر سواء من وزارة التربية والتعليم أو مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ويجب ألا تمر مرور الكرام".

ونشرت مدرسة أوسيم الرسمية لغات، اعتذارا رسميا على صفحتها على "فيس بوك" لأولياء الأمور، بعد واقعة نشر أسماء الطلاب المتأخرين في المصروفات و إعلان تحويلهم لمدارس حكومية، بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية عن العام الدراسي الماضي.

كانت إحدى المدارس الرسمية للغات بإدارة أوسيم بمحافظة الجيزة، أعلنت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحويل أوراق عدد من الطلاب إلى مدارس حكومية غير لغات، بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية عن العام الدراسي 2025/2026.

رامي رضوان مدرسة أوسيم مدرسة أوسيم الرسمية للغات سداد المصروفات الدراسية المصروفات الدراسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وتعديلات واسعة في الهيئة القضائية والنيابة العامة

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات

الزمالك

جديد في الزمالك.. إعلان المدير الرياضي وحسم موقف بيزيرا

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

ترشيحاتنا

صابر الرباعي وأمير محروس

مفاجأة جديدة تجمع أمير محروس مع صابر الرباعي قريبا

أحمد رفعت

أحمد رفعت يعلن وفاة والدته: أصبحت عندك يا رب

محمد النقلي

نقابة السينمائيين تنعى حماة المخرج محمد النقلي

بالصور

طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

بعد فقدان وزنها.. مي حلمي تثير الجدل بالمايوه

بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

أبو وحنين الشاطر

"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد