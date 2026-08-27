رامي رضوان: اجتماع مرتقب الإثنين المقبل بين وزير المالية ورئيس الوطنية للإعلام لوضع جدول تنفيذي لتحويلات معاشات ماسبيرو

أكد الإعلامي رامي رضوان، أن يوم الاثنين المقبل سوف يلتقي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بوزير المالية لتحويل مستحقات أصحاب المعاشات في ماسبيرو.

وقال رامي رضوان في برنامجه “ منن ماسبيرو ” المذاع على قناة “ الاولى”، :" اجتماع بين وزير المالية ورئيس الوطنية للإعلام لوضع جدول تنفيذي لتحويلات المعاشات لإنهاء ازمة أصحاب المعاشات في ماسبيرو".

وتابع رامي رضوان:" نشهد نهاية أكبر أزمة من أزمات ماسبيرو وتم تسوية المديوينية التي تقدر بـ 88.3 مليار جنيه ورئيس الوزراء شهد توقيع تسوية مديوينة ماسبيرو بحضور وزير المالية وورئيس الهيئة الوطنية للإعلام ".

وأكمل رامي رضوان :" تسوية المديونية تعني تحسين المركز المالي لماسبيرو وفك الحظر عن أسهم ماسبيرو في النايل سات ومدينة الإنتاج ".

