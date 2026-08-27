انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم رغم إجازة المولد النبوي|ماذا يمتحن الطلاب؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه رغم اجازة المولد النبوي الشريف يستمر اليوم جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بشكل طبيعي ، حيث يؤدي اليوم الخميس 27 أغسطس طلاب النظام الجديد امتحان الفيزياء لطلاب علمي ، و التاريخ لطلاب أدبي

ما يؤدي طلاب الثانوية العامة النظام القديم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اليوم الخميس 27 أغسطس ، امتحان الفيزياء لطلاب علمي والتاريخ طلاب أدبي

ويؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين ، في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اليوم الخميس 27 أغسطس امتحان الجغرافيا الورقة الأولى

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عدم توقف امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2026 اليوم ، يأتي تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، الذي نص على أن تسري إجازة المولد النبوي الشريف اليوم على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. النظام الجديد

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026



السبت 22 أغسطس : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 23 أغسطس : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

الاثنين 24 أغسطس : اللغة الأجنبية الأولي + التربية الوطنية

الثلاثاء 25 أغسطس : الكيمياء + الجغرافيا

الأربعاء 26 أغسطس : الرياضيات البحتة + اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 27 أغسطس : الفيزياء + التاريخ

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. النظام القديم

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026



السبت 22 أغسطس : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 23 أغسطس : اللغة الأجنبية الثانية

الاثنين 24 أغسطس : اللغة الأجنبية الأولي + التربية الوطنية

الثلاثاء 25 أغسطس : الكيمياء + الجغرافيا

الأربعاء 26 أغسطس : الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية + الاقتصاد)

الخميس 27 أغسطس : الفيزياء + التاريخ

السبت 29 أغسطس : الديناميكا + الإحصاء

الاحد 30 أغسطس : الجيولوجيا + علم النفس والاجتماع + التفاضل والتكامل

الاثنين 31 أغسطس : الاحياء + الفلسفة والمنطق + الاستاتيكا

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. المكفوفين

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026



السبت 22 أغسطس : اللغة العربية ورقة أولى + التربية الدينية

الأحد 23 أغسطس : اللغة العربية ورقة ثانية + التربية الوطنية

الاثنين 24 أغسطس : اللغة الأجنبية الأولي ورقة أولى

الثلاثاء 25 أغسطس : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية

الأربعاء 26 أغسطس : الإحصاء + اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 27 أغسطس : الجغرافيا ورقة أولى

السبت 29 أغسطس : الجغرافيا ورقة ثانية

الاحد 30 أغسطس : التاريخ ورقة أولى

الاثنين 31 أغسطس : التاريخ ورقة ثانية