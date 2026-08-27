المقاولون العرب تكرّم فريق العمل بمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري التنزاني

تحت رعاية المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، نظمت الشركة احتفالًا لتكريم أبنائها العاملين بمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري التنزاني، الذي نفذه التحالف المصري «المقاولون العرب – السويدي اليكتريك»، تقديرًا لما بذلوه من جهود كبيرة وما قدموه من أداء متميز أسهم في إنجاز هذا المشروع العملاق، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس إدارة شركةالمقاولون العرب.

كما شهد الاحتفال أعضاء المجلس التنفيذي للشركة، إلى جانب عدد كبير من مهندسين وفنيين وعمال من كافة التخصصات التى شاركت فى تنفيذ المشروع.

وخلال كلمته، وجه المهندس أحمد العصار الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لدعمه ومساندته ومتابعته المستمرة للمشروع على مدار سنوات تنفيذه ، كما وجه الشكر والتقدير للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق والرئيس الفخري الحالي للشركة، وكذلك للحكومة المصرية على دعمها المتواصل للمشروع، ولوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على ما قدمته من جهود وإشراف ودعم طوال رحلة تنفيذ المشروع.

وأثنى المهندس العصار على دور المهندس محسن صلاح، والمهندس سيد فاروق، رئيسي مجلس إدارة الشركة السابقين، تقديرًا لما قدماه من جهود وإسهامات في نجاح المشروع، موجهًا التحية والتقدير لروح المهندس الراحل حسام الدين الريفي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الشركة السابق، مشيدًا بما قدمه من عطاء وإسهامات للمشروع.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة بجهود فريق العمل بمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لتضافر جهود جميع العاملين بالمشروع من مهندسين وفنيين وعمال، وما بذلوه من جهد وعطاء وتفانٍ على مدار سنوات التنفيذ.

وسادت الاحتفالية أجواء من الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز، حيث عبر العاملون عن سعادتهم بإتمام المشروع بهذه الصورة المشرفة، وما حظي به من إشادة كبيرة عكست حجم الجهد المبذول طوال سنوات التنفيذ، وأكدت قدرة شركة المقاولون العرب وكوادرها على تنفيذ المشروعات العملاقة بكفاءة واقتدار.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لأبناء المقاولون العرب الذين شاركوا في تنفيذ هذا المشروع، وتأكيدًا على اعتزاز الشركة بكوادرها ودورهم في تحقيق إنجازاتها داخل مصر وخارجها، بما يعزز حضور الخبرة المصرية وقدرتها على تنفيذ المشروعات الكبرى في القارة الأفريقية.