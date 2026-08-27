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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد.. إطلاق مبادرة لتحمل الأدوات المكتبية لـ150 طالبًا بالمجان

برعاية محافظ بورسعيد.. إطلاق مبادرة لتحمل الأدوات المكتبية لـ150 طالبًا بالمجان خلال افتتاح معرض مع الناس
برعاية محافظ بورسعيد.. إطلاق مبادرة لتحمل الأدوات المكتبية لـ150 طالبًا بالمجان خلال افتتاح معرض مع الناس
محمد الغزاوى

شهدت محافظة بورسعيد، افتتاح معرض لتخفيض أسعار الأدوات المكتبية، المقام بشارع الثلاثيني في منطقة مميزة، برعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وبالتعاون مع حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة، وسط إقبال كبير من المواطنين على شراء المستلزمات المدرسية والاستفادة من التخفيضات المقدمة.

برعاية محافظ بورسعيد.. إطلاق مبادرة لتحمل الأدوات المكتبية لـ150 طالبًا بالمجان خلال افتتاح معرض مع الناس

وشهدت فعاليات افتتاح المعرض تقديم خصومات تصل إلى 40% على عدد كبير من المنتجات، مع التأكيد على توفير مستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن الأسر البورسعيدية بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقدم المعرض عددًا من العروض الخاصة للمواطنين، من بينها 3 أقلام رصاص بـ10 جنيهات، و3 أقلام جاف بـ10 جنيهات، وكشكول A4 بـ10 جنيهات، و6 كشاكيل 60 ورقة بـ50 جنيهًا، وبنطلون مدارس بـ80 جنيهًا، وتيشيرت مدارس بـ70 جنيهًا، بالإضافة إلى شنط مدرسية تبدأ أسعارها من 100 جنيه، إلى جانب العديد من المنتجات والعروض الأخرى.

كما أُعلن عن تنظيم أيام خاصة للعروض خلال فترة إقامة المعرض، تبدأ يوم الجمعة المقبل، وتتضمن تخفيضات تصل إلى 50% و60% على عدد من المنتجات، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر البورسعيدية ومساندتها مع بداية الموسم الدراسي.

وأعلن عمرو الشافعي، أمين حزب الشعب الجمهوري ببورسعيد، والنائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، إطلاق مبادرة برعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لتحمل مستلزمات المدارس بالمجان لـ150 طالبًا من الأسر المتعففة والمستحقين للدعم، مؤكدين أن المبادرة تستهدف مساندة الطلاب وأسرهم وتوفير احتياجاتهم المدرسية دون تحميلهم أعباء إضافية.

وتأتي المبادرة في إطار جهود دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر خلال موسم المدارس، تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة، بضرورة دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وتعزيز دور المؤسسات والأحزاب في مساندة الأسر الأولى بالرعاية.

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