محافظ بورسعيد يؤكد أهمية استلهام القيم النبوية في تعزيز المحبة والتراحم

أ ش أ

أكد محافظ بورسعيد إبراهيم أبو ليمون؛ أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، واستلهام القيم النبوية في ترسيخ الأخلاق الحميدة وتعزيز روح المحبة والتراحم بين أبناء المجتمع، متمنيا أن تعاد هذه المناسبات دائما على مصر وأبنائها في خير ورخاء وتنمية.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ احتفالية مديرية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، والتي أقيمت بالمسجد العباسي بحي العرب، وسط أجواء إيمانية وروحانية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

واستهلت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة الشيخ محمد إبراهيم سليمان مدير مديرية أوقاف بورسعيد، تناول خلالها الدروس والعبر المستفادة من السيرة النبوية الشريفة، وما تحمله من قيم سامية في الرحمة والتسامح والأخلاق الكريمة.

واختتمت فعاليات الاحتفالية بمجموعة من الابتهالات والمدائح النبوية، قدمها الشيخ محمد مجدي عبد العزيز، احتفالا بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وسلم.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لأبناء الشعب المصري عامة وأبناء محافظة بورسعيد بصفة خاصة، معربا عن سعادته بمشاركة أبناء المحافظة هذه الاحتفالية العطرة.