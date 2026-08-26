الكرملين: رئيس CIA التقى مسؤولي المخابرات الروسية ولم يقابل بوتين

قال الكرملين الروسي أن جون راتكليف رئيس المخابرات الأمريكية وصل إلى موسكو والتقى مع مسؤولي أجهزة المخابرات الروسية، وذلك لمناقشة عدد من القضايا.



ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يلتق برئيس المخابرات المركزية الأمريكية CIA .



وتابع الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن تجاوز الأزمة العميقة في العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحيفة "واشنطن بوست" إن راتكليف جاء إلى موسكو لإجراء "اتصالات بين الأجهزة الأمنية" في البلدين.

وكان المتحدث باسم الكرملين قد قال، إن لا علم لديه بشأن زيارة راتكليف، وذلك بعد هبوط طائرة عسكرية أمريكية في موسكو.

ومن المرجح أن تكون هذه أول زيارة لراتكليف إلى موسكو منذ توليه منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وكان سلفه، ويليام بيرنز، قد زار روسيا عام 2021 بناء على طلب الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن، والتقى بوتين في مسعى للحيلولة دون تصعيد التوتر بشأن أوكرانيا.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل بشأن الغرض من زيارة راتكليف الأخيرة.

