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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الصيني شي جين بينج يقوم بزيارة رسمية إلى مصر

الرئيس الصيني شي جين بينج يقوم بزيارة رسمية إلى مصر
الرئيس الصيني شي جين بينج يقوم بزيارة رسمية إلى مصر
أ ش أ

 في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأنه من المقرر أن يقوم الرئيس الصيني شي جين بينج بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأيام القليلة القادمة، حيث من المقرر أن يلتقي خلالها مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل الآراء بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

العلاقات الثنائية المتميزة جمهورية مصر العربية جمهورية الصين الشعبية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي الرئيس الصيني شي جين زيارة رسمية إلى مصر

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