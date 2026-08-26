فيه تحريض.. مدرب الزمالك السابق يحذر: لا بد أن يتحرك المجلس ضد أزمة بيزيرا

حذر محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، من وجود محاولات لتحريض بعض لاعبي الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن أزمة خوان بيزيرا الأخيرة تأتي في هذا الإطار، رغم حصول اللاعب على مستحقاته المالية كاملة.

وقال محمد صلاح، خلال تصريحات تلفزيونية: «هناك تحريض من البعض للاعبي الزمالك، مثلما يحدث من بيزيرا، خاصة أنه حاصل على جميع مستحقاته».

وأضاف: «لازم مجلس الإدارة ميكونش سلبي، وشكل عقد بيزيرا فيه بنود مقوية قلبه، والجماهير ساكتة حاليًا».

وتأتي تصريحات مدرب الزمالك السابق في ظل الجدل المثار حول مستقبل خوان بيزيرا وموقفه من الاستمرار مع القلعة البيضاء، وسط مطالبات من جماهير النادي بحسم الملف وعدم السماح بتأثير الأزمة على استقرار الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواصلة مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يواجه البنك الأهلي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر المسابقة.

وتقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز ومواصلة انطلاقته القوية في بطولة الدوري بالموسم الجديد.