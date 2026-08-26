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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بمشاركة إدارات حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية.. ورشة حول تعزيز الشراكة بين الأمن والمجتمع

مجلس وزراء الداخلية العرب
مجلس وزراء الداخلية العرب
مصطفى الرماح

نظمت وزارة الداخلية، بالتعاون مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورشة عمل حول “الشراكة بين الأمن والمجتمع.. نماذج وتجارب فى حماية الحقوق والحريات”، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، والتى شهدت حضوراً مكثفاً وتفاعلاً من ضباط وزارة الداخلية المصرية، كما شارك ممثلو إدارات حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية.

تم خلال الورشة استعراض عدد من التجارب الوطنية فى مجال تعزيز الشراكة بين الأمن والمجتمع، والتى تعكس إدراكاً لأهمية توطيد هذه الشراكة كركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وفى إطار الحرص على اعتماد أساليب تدريبية حديثة تفاعلية، تضمن برنامج الورشة عرض فيلم توعوي حول مفهوم الشراكة بين الأمن والمجتمع، وكذا عرض سيناريو افتراضي يحاكى أحد المواقف التى تواجه الشرطة المجتمعية، وتم فتح المجال أمام المشاركين لاستعراض التجارب الوطنية المماثلة.

وجاءت التوصيات فى ختام فعاليتها بتعزيز مفهوم الشراكة بين الأمن والمجتمع ضمن سياسات أمنية وطنية، وتطوير قدرات الكوادر الأمنية فى مجالات التواصل المجتمعى وحقوق الإنسان والتوسع فى توظيف التقنيات الحديثة فى تطوير الخدمات الأمنية، ودعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية للأجهزة الأمنية، وتطوير الخطاب الإعلامى للأجهزة الأمنية، وترسيخ مبادئ الشفافية والسرعة والدقة فى التواصل مع الرأى العام، لا سيما خلال الأزمات، إلى جانب مواصلة تنظيم البرامج والورش العربية المتخصصة لتبادل الخبرات وتعميم أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء.

وتمثل هذه الفعاليات الأمنية العربية، فرصة لتبادل الخبرات فى شتى مجالات العمل الأمنى، وإضافة مهمة لجهود تطوير العمل الأمنى العربى المشترك.



 

وزارة الداخلية حقوق الإنسان وزراء الداخلية العرب

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