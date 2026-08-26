بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وتدخل إحدى السيدات وتعديها على أحد الأشخاص بدعوى الدفاع عن زوجها بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/ الجارى تبلغ لمركز شرطة طوخ من (ربة منزل ، زوجة شقيق زوجها ، نجل الأولى "جميعهم مصابين بسحجات وكدمات متفرقة" – مقيمين بذات الدائرة) بتضررهم من (أحد الأشخاص، شقيقيه - مقيمين بذات الدائرة) لقيامهم بالتعدى عليهم بالضرب بإستخدام عصا خشبية كانت بحوزة أحدهم مما أدى لحدوث إصابتهم، وذلك على إثر حدوث مشاجرة بينهم لخلافات حول الجيرة.

أمكن ضبط الطرف الثانى، وضُبط بحوزتهم (العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.