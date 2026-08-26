في أول زيارة لهم لمصر.. البابا تواضروس يستقبل شباب إيبارشية اليونان

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وفدًا من شباب إيبارشية اليونان، بحضور نيافة الأنبا بافلوس أسقف الإيبارشية، واثنين من الآباء الكهنة الخادمين هناك.

ورحب قداسة البابا بأعضاء الوفد، وقدم لهم كلمة روحية بعنوان «وجود الله في حياتي»، تحدث خلالها عن أهمية حضور الله في حياة الإنسان وعلاقته اليومية به.

كما أجاب قداسته عن أسئلة الشباب واستفساراتهم، ووزع عليهم بعض الهدايا التذكارية، والتقط معهم الصور الجماعية، في أجواء اتسمت بالمحبة والفرح.

وتُعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم خلالها وفد من شباب الكنيسة القبطية في اليونان بزيارة مصر، في إطار التواصل مع الكنيسة الأم والتعرف عن قرب على الكنيسة القبطية وتراثها وحياتها الروحية.