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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مؤامرة.. محمد العدل يسخر من تجديد إمام عاشور للأهلي.. بوظت لهم المحتوى

محمد العدل
محمد العدل
محمد بدران

سخر المنتج الفني محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، من تجديد تعاقد إمام عاشور مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حتى عام 2030.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تمديد تعاقد إمام عاشور، ليواصل اللاعب مسيرته مع القلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة، في خطوة تؤكد تمسك إدارة النادي باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وعلق محمد العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ساخرًا من الجدل المثار حول مستقبل إمام عاشور، قائلًا: «مؤامرة.. مؤامرة. إمام عاشور يجدد في +90.. هيقولوا إيه دلوقت؟ بوظت لهم المحتوى؟».

وجاء تمديد عقد إمام عاشور خلال جلسة جمعته مع الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، الذي أنهى كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بتجديد التعاقد، بالتنسيق الكامل مع الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة.

وأكد إمام عاشور خلال الجلسة اعتزازه الكبير بالنادي الأهلي وجماهيره، معربًا عن امتنانه للدعم الذي يحظى به، ورغبته في استكمال مسيرته مع الفريق وتحقيق المزيد من البطولات خلال السنوات المقبلة.

ويعد إمام عاشور أحد العناصر الأساسية في صفوف الأهلي، ويأمل اللاعب في مواصلة تقديم مستوياته المميزة والمساهمة في حصد المزيد من البطولات مع الفريق خلال فترة تعاقده الجديدة.

محمد العدل تمديد التعاقد امام عاشور الأهلي

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