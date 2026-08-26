خفر السواحل اليوناني: انقاذ أكثر من 250 مهاجرا وطالب لجوء في أربع عمليات منفصلة قبالة سواحل جنوب جزيرة كريت

أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم (الخميس)،عن إنقاذ أكثر من 250 مهاجراً وطالب لجوء في أربع عمليات منفصلة قبالة سواحل جنوب جزيرة كريت بحلول ظهر أمس الأربعاء.

ورصدت طائرة مسيرة تابعة لوكالة فرونتكس قاربا يقل نحو 39 شخصاً على بعد 19 ميلا بحرياً جنوب شرق كالي ليمينيس، ما استدعى تنفيذ عملية منسقة من قبل مركز تنسيق الإنقاذ المشترك اليوناني. وانتشلت سفينة تابعة لخفر السواحل المهاجرين ونقلتهم إلى ميناء كالي ليمينيس.

وفي وقت سابقتم إنقاذ نحو 218 مهاجراً من قوارب في ثلاث عمليات منفصلة جنوب وجنوب غرب إيرابيترا، وفقا لخفر السواحل.

تأتي هذه العمليات الأربع في ظل تزايد أعداد المهاجرين الوافدين عبر الطريق البحري من شمال أفريقيا إلى كريت، التي برزت كنقطة دخول متنامية إلى الاتحاد الأوروبي.

ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددا في المنطقة، تحذر السلطات اليونانية من أن ضغوطا مماثلة قد تتشكل خلال الأشهر المقبلة، ما يضع عبئا جديدا على إدارة الحدود والنظم الإنسانية في اليونان.