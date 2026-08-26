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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل تعليم الشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي ترتقي بجودة التعليم الجامعي وتعزز الشراكات مع الجامعات العالمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب نادر يوسف نسيم وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل المستشفيات الجامعية،  تعكس اهتمام الدولة المستمر ببناء منظومة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل.

و أضاف نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم. إن توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، تؤكد أن تطوير التعليم يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

التوسع في إطلاق البرامج الدولية والدرجات العلمية

وأكد وكيل تعليم الشيوخ أن التوسع في إطلاق البرامج الدولية والدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتها العالمية، يمثل خطوة مهمة نحو رفع تنافسية خريجي الجامعات المصرية ومنحهم فرصًا تعليمية تتوافق مع المعايير الدولية.

وأشار نادر نسيم، إلى أن التوسع في الشراكات الأكاديمية وفتح فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر يسهم في نقل الخبرات الدولية وتطوير العملية التعليمية والبحثية، فضلًا عن إتاحة مسارات تعليمية متقدمة أمام الطلاب داخل مصر.

وأوضح النائب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير وتشغيل المستشفيات الجامعية تؤكد أهمية الجمع بين جودة التعليم الطبي وارتفاع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف نادر نسيم أن المستشفيات الجامعية تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الرعاية الصحية، كما تؤدي دورًا مهمًا في تدريب وتأهيل طلاب وأعضاء هيئات التدريس في القطاع الطبي، وهو ما يجعل تطويرها وتحسين كفاءتها أمرًا ضروريًا لخدمة المواطنين والارتقاء بمستوى التعليم الطبي.

دراسة القضايا والتحديات التي تواجه الدولة

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية توجيه الجامعات ومراكز الأبحاث نحو دراسة القضايا والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدًا أن البحث العلمي يجب أن يكون أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع وخطط التنمية.

وأشار نائب نبي سويف، إلى أن مواصلة تطبيق الميكنة داخل الجامعات المصرية تمثل أحد المحاور المهمة لتطوير منظومة التعليم، لما لها من دور في تحسين الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ورفع كفاءة الإدارة الجامعية، وتعزيز موضوعية التقييم.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم حديثه، بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن التعليم الجامعي تمثل رسالة واضحة بأهمية الاستثمار في الإنسان المصري، مشددًا على أن الارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي والخدمات الجامعية يمثل ركيزة أساسية لبناء أجيال مؤهلة وقادرة على المنافسة والمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.

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