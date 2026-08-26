نائب رئيس بترول أسيوط يكشف طموحات الفريق أمام سموحة ويترقب دعم الجماهير

تحدث المهندس وائل عبدالحميد، نائب رئيس نادي بترول أسيوط، عن تعادل الفريق في الجولة الأولى أمام منتخب السويس، واستعداداته لمواجهة سموحة في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وقال عبدالحميد، في مداخلة هاتفية لبرنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور: “مباراة سموحة ستكون انطلاقة الفريق في الدوري الممتاز بعد التعادل في الجولة الأولى أمام منتخب السويس، ونثق في الجهاز الفني واللاعبين”.

وأضاف: “نادي بترول أسيوط يتمتع بجماهيرية كبيرة ولاعبين مميزين، ونمتلك جهازًا فنيًا على أعلى مستوى. الطموح متاح للجميع، ونسعى لتحقيق أفضل النتائج في الدوري، وكأس العالم جعلنا نحلم وندعم الجهاز الفني بقيادة عبدالمقصود وجميع اللاعبين”.

وواصل: “دعمنا الفريق بعدد من العناصر أصحاب الخبرات، ولكننا نعتمد أيضًا على اللاعبين الذين قدموا الكثير للفريق في دوري المحترفين وقادونا إلى الدوري الممتاز، ونثق في قدرتنا على الوصول لأبعد نقطة هذا الموسم”.

وأكد: “نحن نمثل محافظة أسيوط والصعيد بالكامل، والمحافظ وعدنا بالعودة لخوض المباريات في أسيوط ووسط جماهير المحافظة، وننتظر موافقات الجهات المعنية، ولكن سنعود إلى ملعبنا قريبًا إن شاء الله”.