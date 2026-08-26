توفير التسهيلات لـ«تاليس».. وزير الإنتاج الحربي: حريصون على تعزيز الشراكات مع الشركات الفرنسية

أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة، والاستفادة من خبراتها التكنولوجية والصناعية لتطوير القدرات التصنيعية للشركات التابعة، ورفع جودة المنتجات وتعزيز قدرتها على المنافسة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة المكون المحلي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي شركة «تاليس» الفرنسية، حيث أشار إلى أن الشراكة بين الجانبين تمثل نموذجًا للتعاون الصناعي المصري الفرنسي، خاصة من خلال تأسيس شركة «تاليس بنها» بالشراكة بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية «مصنع 144 الحربي» وشركة «تاليس»، موضحا أن «تاليس بنها» تسهم في نقل تكنولوجيات التصنيع إلى مصر وتنمية مهارات الكوادر الفنية والهندسية، بما يعزز قدرات الشركات المصرية ويدعم اندماجها في سلاسل الإمداد العالمية.

تطوير التعاون مع الشركات الفرنسية

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على حرص الوزارة على تطوير التعاون مع الشركات الفرنسية في المجالات ذات الأولوية، موجهًا بتوفير التسهيلات اللازمة أمام شركة «تاليس» لإقامة مزيد من الشراكات الصناعية والاستثمارية مع شركات الإنتاج الحربي، بما يدعم خطط الدولة في مجالي التصنيع والتكنولوجيا.

زيادة المكون المحلي

وتناول اللقاء مستجدات العمل في شركة «تاليس بنها»، وفرص تطوير الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يشمل التوسع في مجالات التصنيع، والاستفادة من الإمكانات الصناعية والتكنولوجية لشركة بنها للصناعات الإلكترونية، إلى جانب زيادة المكون المحلي وفتح أسواق خارجية أمام المنتجات المصنعة في مصر.