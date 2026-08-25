قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: نسبة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة بالمرحلة الابتدائية انخفضت لـ13%
24 مصابًا في حادث تصادم على طريق الدواويس وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور
9 وفيات و8 مصابين.. ارتفاع ضحايا حادث تصادم 3سيارات بمطروح
حبس مالك مدرسة استغلال بيانات أولياء الأمور الشخصية في الحصول على قروض
قصة حياة النبي .. من الولادة حتى الوفاة
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض أبرز مشروعات المياه والصرف بمطروح
كيف تحركت وزارة الرياضة للتحقيق في واقعة هروب المصارع زياد حجاج بسلوفاكيا؟
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي
الأرصاد: غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. والعظمى على القاهرة 38 درجة
رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته
شوبير يكشف موقف ياسر إبراهيم وإمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإنتاج الحربي تبحث توسيع الشراكة المصرية الفرنسية لتعزيز التصنيع المحلي

وزير الدولة للإنتاج الحربي
وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع كريستوف سالومون الرئيس التنفيذي لأنظمة الاتصالات والمعلومات الآمنة لمجموعة تاليس العالمية، مستجدات الشراكة بين الجانبين وسبل توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم نقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة، وذلك خلال لقاء عُقد بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.

في بداية اللقاء، رحب وزير الدولة للإنتاج الحربي بالسادة الحضور، وأكد اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة والاستفادة من خبراتها التكنولوجية والصناعية لتطوير القدرات التصنيعية للشركات التابعة، ورفع جودة المنتجات وتعزيز قدرتها على المنافسة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة المكون المحلي.

وزير الدولة للإنتاج الحربي

وأشار إلى أن الشراكة مع «تاليس» تمثل نموذجًا للتعاون الصناعي المصري الفرنسي، لا سيما من خلال تأسيس شركة «تاليس بنها» بالشراكة بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية «مصنع 144 الحربي» وشركة «تاليس»، وأوضح أن الشركة تسهم في نقل تكنولوجيات التصنيع إلى مصر وتنمية مهارات الكوادر الفنية والهندسية، بما يعزز اندماج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.

وتناول اللقاء مستجدات العمل في «تاليس بنها» وفرص تطوير الشراكة، بما في ذلك التوسع في مجالات التصنيع والاستفادة من الإمكانات الصناعية والتكنولوجية لشركة بنها للصناعات الإلكترونية، إلى جانب زيادة المكون المحلي وفتح أسواق خارجية أمام المنتجات المصنعة في مصر.

وزير الدولة للإنتاج الحربي

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على تطوير التعاون مع الشركات الفرنسية في المجالات ذات الأولوية، ووجّه بتوفير التسهيلات اللازمة أمام شركة «تاليس» لإقامة مزيد من الشراكات الصناعية والاستثمارية مع شركات الإنتاج الحربي، بما يدعم خطط الدولة في مجالي التصنيع والتكنولوجيا.

من جانبه، أعرب السيد «كريستوف سالومون» عن تطلع شركة «تاليس» إلى مواصلة التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وتوسيع نطاقه، مشيدًا بالشراكة مع شركة بنها للصناعات الإلكترونية وما تتمتع به من إمكانات صناعية وكوادر مؤهلة تتيح التوسع في عمليات التصنيع.

وأكد « كريستوف سالومون » أن الشراكة المصرية الفرنسية تقوم على نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية، مشيرًا إلى تطلع «تاليس» إلى توسيع مجالات التعاون بما يدعم سلاسل الإمداد ويفتح آفاقًا أكبر أمام المنتجات المصنعة في مصر للوصول إلى الأسواق الخارجية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق لتطوير الشراكة، بما يدعم جهود الدولة في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وتنمية القدرات الصناعية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.

وزير الدولة للإنتاج الحربي جمبلاط تكنولوجيات التصنيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

امام عاشور

شبانة يتحدى الإعلام السعودي: اثبتوا أن الأهلي عرض إمام عاشور على اتحاد جدة

الاهلي

مش شخصية الأهلي.. كواليس غضب عموتة ووائل جمعة بين شوطي مباراة الشرقية إنبي

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

بعد قرار ترامب.. كندا تعلن عن فرض رسوم جمركية انتقامية اليوم

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

ترشيحاتنا

المطران كلاوديو لوراتي

مطران الكنيسة اللاتينية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف

عضو بالكنيست الإسرائيلي يحطم نصبًا تذكاريًا لشهداء فلسطينيين في الضفة

عضو بالكنيست الإسرائيلي يحطم نصبًا تذكاريًا لشهداء فلسطينيين في الضفة

الوحدات السكنية المقرر طرحها بنظام "الإيجار المنتهي بالتملك"

وزيرة الإسكان تتابع جاهزية الوحدات السكنية المقرر طرحها بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

بالصور

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

في أحدث إطلالة.. سارة سلامة تثير الجدل بفستان صيفى جريء

سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ
سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ
سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ

هل القهوة ترفع ضغط الدم؟ الإجابة قد تفاجئك.. ومتى تصبح خطيرة؟

هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟
هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟
هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟

بالحجاب.. حلا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد