الإنتاج الحربي تبحث توسيع الشراكة المصرية الفرنسية لتعزيز التصنيع المحلي

بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع كريستوف سالومون الرئيس التنفيذي لأنظمة الاتصالات والمعلومات الآمنة لمجموعة تاليس العالمية، مستجدات الشراكة بين الجانبين وسبل توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم نقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة، وذلك خلال لقاء عُقد بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.

في بداية اللقاء، رحب وزير الدولة للإنتاج الحربي بالسادة الحضور، وأكد اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة والاستفادة من خبراتها التكنولوجية والصناعية لتطوير القدرات التصنيعية للشركات التابعة، ورفع جودة المنتجات وتعزيز قدرتها على المنافسة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة المكون المحلي.

وزير الدولة للإنتاج الحربي

وأشار إلى أن الشراكة مع «تاليس» تمثل نموذجًا للتعاون الصناعي المصري الفرنسي، لا سيما من خلال تأسيس شركة «تاليس بنها» بالشراكة بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية «مصنع 144 الحربي» وشركة «تاليس»، وأوضح أن الشركة تسهم في نقل تكنولوجيات التصنيع إلى مصر وتنمية مهارات الكوادر الفنية والهندسية، بما يعزز اندماج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.

وتناول اللقاء مستجدات العمل في «تاليس بنها» وفرص تطوير الشراكة، بما في ذلك التوسع في مجالات التصنيع والاستفادة من الإمكانات الصناعية والتكنولوجية لشركة بنها للصناعات الإلكترونية، إلى جانب زيادة المكون المحلي وفتح أسواق خارجية أمام المنتجات المصنعة في مصر.

وزير الدولة للإنتاج الحربي

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على تطوير التعاون مع الشركات الفرنسية في المجالات ذات الأولوية، ووجّه بتوفير التسهيلات اللازمة أمام شركة «تاليس» لإقامة مزيد من الشراكات الصناعية والاستثمارية مع شركات الإنتاج الحربي، بما يدعم خطط الدولة في مجالي التصنيع والتكنولوجيا.

من جانبه، أعرب السيد «كريستوف سالومون» عن تطلع شركة «تاليس» إلى مواصلة التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وتوسيع نطاقه، مشيدًا بالشراكة مع شركة بنها للصناعات الإلكترونية وما تتمتع به من إمكانات صناعية وكوادر مؤهلة تتيح التوسع في عمليات التصنيع.

وأكد « كريستوف سالومون » أن الشراكة المصرية الفرنسية تقوم على نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية، مشيرًا إلى تطلع «تاليس» إلى توسيع مجالات التعاون بما يدعم سلاسل الإمداد ويفتح آفاقًا أكبر أمام المنتجات المصنعة في مصر للوصول إلى الأسواق الخارجية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق لتطوير الشراكة، بما يدعم جهود الدولة في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وتنمية القدرات الصناعية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.