وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مستجدات خطط تطوير الشركات التابعة

عقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للوزارة، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بقطاع التدريب بمدينة السلام، لمتابعة سير العملية الإنتاجية، وموقف تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الأداء.

معدلات الإنتاج



واطّلع وزير الدولة للإنتاج الحربي على الموقف التنفيذي لمعدلات الإنتاج وما تم تحقيقه في إطار التعاقدات المبرمة بين شركات الإنتاج الحربي والجهات الشريكة، كما استمع إلى ما استعرضه رؤساء مجالس إدارات الشركات بشأن الموقف التنفيذي للخطط الإنتاجية ومستهدفات المرحلة المقبلة.

ووجّه “جمبلاط” بأهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في مختلف مراحل التصنيع، ومراعاة الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ التعاقدات، مؤكدًا ضرورة تكثيف جهود العمل والتنسيق بين الشركات التابعة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات والطاقات الإنتاجية المتاحة، وتعزيز تنافسية منتجات شركات الإنتاج الحربي وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على مواصلة تنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم توطين الصناعة وتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات الوطنية، إلى جانب مواصلة جهود التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأكد “جمبلاط” أهمية استمرار خطط التطوير ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع معدلات الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، ودعم قدرة شركات الإنتاج الحربي على المنافسة، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية.